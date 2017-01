Antonio Lucas Torres, alcalde de Campo de Criptana, -una de las localidades más turísticas de Castilla La Mancha- ha asegurado en la SER que "el papel de los políticos en FITUR es de catetos". Aunque considera que esta Feria Internacional de Turismo es "muy buena y necesaria", cree que lo que se ve en este tipo de actos es "revivir la segunda parte de 'Amanece que no es poco".

Para Lucas Torres, que este miércoles asumirá el cargo de diputado regional en las Cortes de Castilla La Mancha, lo que hacen los políticos locales, provinciales y regionales "de todos los partidos" es "gastar dinero público para hablar de sí mismos".

En 'Hoy por hoy La Mancha', el regidor del Partido Popular ha dicho que en su caso y el del Equipo de Gobierno de Campo de Criptana no han querido "perder el día entero" y se han dedicado a tener reuniones con altos representantes de las embajadas de China y Japón.

Su objetivo es atraer para su localidad a más turistas chinos y que en el caso de los japoneses, que ya llegan hasta 'Tierra de Gigantes', se queden más días en la localidad.

Un último apunte sobre FITUR ha sido su opinión sobre el stand de Castilla La Mancha, afirmando que "no me ha parecido bien que los únicos molinos de viento del siglo XVI, que son los de Campo de Criptana, no aparezcan, y sí los de otros pueblos".

Escucha las palabras de Antonio Lucas Torres sobre FITUR en una entrevista realizada por Alicia Anaya:

