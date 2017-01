"Funambulista" en Escenario Dial La Mancha

"Funambulista" es la banda liderada por el murciano Diego Cantero, uno de los jóvenes autores e intérpretes más reconocidos del país. Su trayectoria musical se inicia hace más de una década, cuando apenas superada la mayoría de edad comienza a recibir multitud de premios nacionales. Desde entonces ha publicado tres discos en solitario, hasta que en 2010 lanza su primer álbum bajo el nombre de Funambulista. Sus canciones han recibido más de cinco millones de visitas en Youtube y han alcanzado los primeros puestos en plataformas digitales y en las principales radios y televisiones musicales. Además, ha producido multitud de discos de otros grupos y compuesto canciones para importantes artistas y para televisión, como la sintonía de la serie Familia de Telecinco.

Este próximo Viernes 27 de Enero´17 a las 21 H., ofrecerá un concierto integrado en Escenario DIAL, un directo cercano e íntimo en donde nos presentará sus nuevas canciones. Este evento organizado por Cadena DIAL La Mancha 103.2, tendrá lugar en el Teatro Cervantes de Campo de Criptana. El acceso es con invitación hasta completar aforo y se puede recoger desde el lunes 23 en Cadena Dial La Mancha C/ Mediodía, 33 de Alcázar de San Juan, y en Campo de Criptana en el Museo El Pósito.

"Funambulista" acaba de lanzar su nuevo álbum titulado “Dual” un ambicioso proyecto que incluirá catorce duetos con artistas de reconocido prestigio nacional e internacional entre los cuales se encuentran: Antonio Orozco, Pablo Alborán, Dani Martín (El Canto del Loco), Abel Pintos, Andrés Suarez, Marco Mengoni, Bebe, Jorge Ruiz (Maldita Nerea), David Otero (El Pescao), Rozalén, Leire Martinez (La Oreja de Van Gogh), Marwan, India Martinez y Efecto Pasillo.

'Dual es el disco más importante de mi carrera, es un regalo que me hacen artistas a los que admiro, algo que un día deseé con tanta fuerza que acabó por cumplirse'. El disco ha sido producido por Tato Latorre (Antonio Orozco, Maldita Nerea, Efecto Pasillo, David Otero).

Comentarios