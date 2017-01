Roque: “Nuestra mentalidad no cambiará por la llegada de los refuerzos en inviernos, sólo pensamos en la permanencia”

La UD Las Palmas afronta una nueva jornada de competición tras recibir la mayor goleada de la temporada ante el FC Barcelona. Incapaz de hacerle daño a los blaugranas los amarillos vuelven a tener la oportunidad de defender su condición de invictos en el Estadio de Gran Canaria. En una entrevista concedida a la Cadena SER, Roque Mesa confía en que su equipo demuestre este viernes que el partido del pasado fin de semana quedó en una pesadilla sin consecuencias.

¿Qué es lo que ha aprendido el equipo después de la derrota en Barcelona? Lo primero es recuperarse de un partido así. Todos sabemos que equipo es el Barcelona, pero debemos mirar esa experiencia desde la tranquilidad, sin que nos afecte para próximas jornadas. A pesar de lo abultado del marcador es una derrota de más. Lo que nos hizo a nosotros se lo ha hecho a grandes equipos. Fue imposibles hacerles daños. Nos presionaron de manera brutal.

Setién está en plena negociación para la renovación, ¿si estuviera en su mano, recomendaría la continuidad del entrenador? Eso son cosas del club. A mí no me compete, si es verdad que escucho y leo todas las noticias que afectan al equipo pero no tengo que manifestarme sobre esos temas. Es cierto que entre todos estamos haciendo un buen trabajo y los números están ahí,

En pleno mercado de invierno, su nombre se ha vuelto a asociar al interés de equipos de primer nivel, como lleva todo este tipo de noticias. Son cosas del fútbol, ya me pasó una situación el verano pasado con el Sevilla, yo me sitúo al margen de este tipo de noticias y sólo me preocupo por mi equipo. Me concentro en el día a día y no voy más allá

Calleri, Toledo, Jessé, son nombres que se vinculan a la UD Las Palmas para reforzar al equipo en lo que resta de temporada, cambiaría esto las obligaciones del equipo en cuanto a los objetivos? Nuestra idea es la permanencia cuanto antes y después ya se verá. Si hubiera tiempo claro que lucharíamos por otros objetivos, pero la llegada de cualquier futbolista de estas características, si es para subir el nivel de la plantilla serán bienvenidos, pero nuestra filosofía debe seguir siendo la misma y al que venga se lo haremos saber.

El Deportivo de la Coruña es el próximo rival de la UD Las Palmas, el equipo sigue sin perder en casa, ¿qué sensaciones tiene de cara a ese partido tras lo sucedido en el partido ante el Barcelona? Para nosotros es un partido importante, porque hay que tener en cuenta que después viene el Valencia también al Estadio de Gran Canaria, con lo cual la clave de estos dos partidos será demostrar nuestra fortaleza en casa, donde todavía no hemos perdido

Sergio Araujo ha vuelto a ser noticia por temas extradeportivos, ¿cómo afecta esto a la plantilla? Sobre el tema de Araujo, son temas extradeportivos y lo tiene que gestionar el club, es un miembro más de la plantilla y debemos ayudarlo, yo soy sólo su compañero, y hay cosas que no podemos controlar, lo único que pido es que de lo máximo cuando está con nosotros y eso lo hace

Comentarios