Araujo: tres líos desde que es jugador de Las Palmas y otro cuando estaba en el Barcelona B

A las 10:30 horas de este pasado miércoles estaba programado el entrenamiento de la primera plantilla de la Unión Deportiva Las Palmas en Barranco Seco, llegando los profesionales un buen rato antes. A las 8.33 horas una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico da el alto a Araujo al ser adelantados por el propio jugador a una excesiva velocidad cuando se dirigía al entrenamiento del equipo amarillo en la circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria (GC-3).

Los agentes, al apreciar síntomas de posible embriaguez en el delantero argentino, deciden proceder posteriormente a realizarle a una prueba de alcoholemia, dando positivo en las dos pruebas a las que fue sometido, tanto la inicial y como la posterior, la de contraste, dando una tasa de 0,32 miligramos de alcohol por litro, por lo que ha sido denunciado por una infracción administrativa del Código de Circulación. Ante la gravedad de lo ocurrido, la entidad ha decidido abrirle un nuevo expediente informativo a un jugador al que se le busca salida pero que con tantos problemas extradeportivos es difícil colocar en el mercado, ya sea traspasado o como cedido.

Desgraciadamente, no es ni la primera ni la segunda vez, que se tenga constancia, que el ariete argentino se ve involucrado en casos parecidos. En la madrugada del domingo 21 de febrero de 2016 Araujo estuvo hasta altas horas de la madrugada en una conocida discoteca capitalina, encontrándose presente en la agresión que sufría su compañero Nauzet Alemán. Fueron expedientados y posteriormente sancionados al no poder entrenarse el día posterior y por incumplir el régimen interno al no estar autorizados para estar a tan altas horas fuera de su hogar.

También en 2016, a las 8.30 horas del lunes 26 de septiembre el jugador se encontraba a los mandos de un BMW en el kilómetro 19 de la carretera GC-1 en dirección a Las Palmas parado en un carril de incorporación. Una patrulla del subsector de Tráfico de la Comandancia de la Guardia Civil le indicó que no podía estar estacionado en dicha zona y al ver que podía encontrarse bajo los efectos del alcohol le solicitaron que se sometiera a una prueba de alcoholemia. Realizó la prueba en el etilómetro de muestreo, dando 0.76 miligramos por litro de sangre, el triple de lo permitido. Los agentes le instaron a que realizara el mismo test en el etilómetro evidencial, el que sí tiene validez jurídica pero, según los testigos efectuó, al menos, una llamada de teléfono y, posteriormente, se negó a volver a soplar insultando a los agentes en una actitud desafiante. El Juzgado de lo Penal número 3 de Las Palmas de Gran Canaria ha condenado a nueve meses de cárcel y a dos años sin poder conducir. En febrero de 2013, cuando jugaba en el FC Barcelona B , también fue sancionado durante ocho meses sin carnet de conducir.

“No soy un asesino”

Sergio Araujo trató de defenderse en su Twitter personal explicando que "la noche antes salí a cenar con unos amigos y bebí unas cervezas, como ustedes y como yo. Me fui a dormir, pero como las enzimas duermen retrasan la desaparición del alcohol, pero como estaba bien por eso conducía yo, no como la anterior vez, que era copiloto. Al ser requerido por la Guardia Civil a realzar un control de alcoholemia me paro y el test da positivo (bajo nivel) según me dijo el policía”.

Prosiguió defendiéndose al argumentar que está “con mis papeles en regla y con carnet porque no soy un asesino al volante. Soy jugador de la Unión Deportiva y cuando el club no quiera contar conmigo me lo comunicará personalmente”.





Comentarios