Setién convoca a tres jugadores del filial porque algún “comportamiento que no corresponde y me obligan a tomar las medidas”

Después de confirmar la baja del central balear Pedro Bigas por no estar al cien por cien reconoció que desde que está en Gran Canaria “seguramente ha sido la semana más difícil que he tenido por diferentes motivos. El primero, que empezamos la semana muy bien, haciendo un gran partido ante el Atlético de Madrid, donde todos nos sentimos muy satisfechos. Nos creamos unas expectativas enormes para el partido del Barcelona pensando en dar una buena imagen e incluso discutirle muchas cosas. Se dieron las circunstancias totalmente al revés de lo que habíamos pensado”., arrancó

Recuerda que en Madrid “ya sucedieron lesiones y algunos problemas y ahora mismo el equipo y los jugadores no están del todo bien; yo tampoco. Somos conscientes que vamos a tener que sobreponernos a muchas cosas y no sabemos si vamos a poder tras una semana dura y difícil; ojalá que todo se resuelva bien y volvamos a coger las sensaciones y olvidarnos un poco de la enorme frustración que supuso el partido del Barcelona”.

Dejó claro que ante los gallegos “la convocatorias va a sorprender porque van tres jugadores del filial y saldrán del equipo algunos que seguramente podrían jugar, pero no van a jugar porque creo que hay cosas más importantes que el partido de cara al futuro del equipo y mío. Hay una serie de consecuencias por cosas que se han dado y me obligan a tomar las decisiones que he tenido que tomar. Trato de ver cómo están las piezas en el tablero ahora mismo pero también cómo van a estar dentro de ocho movimientos. A Viera le he tenido que mandar al rincón de pensar unos días y otros han tenido un comportamiento que no corresponde y me obligan a tomar las medidas creyendo que es lo mejor para el todos”.

Recordó que lo que está viviendo estos días “ya me ha pasado, pero no quiero alarmar a nadie. Ya lo he hablado con el presidente, que me ha dado todo el respaldo y este es el camino de avanzar hacia adelante y convertir este club en un club que poco a poco va haciéndose grande para que todos nos sintamos orgullosos”.

“Siempre que hemos salido de la isla bastantes días nos han pasado cosas extrañas. Lo he tratado de analizar, pero no hay una causa concreta. Son cosas extrañas y tú no puedes hacer nada, por lo que mantenerlo durante 10 meses es difícil ya que surgen problemas y hay que afrontarlos. Nadie es rectilíneo y a mí, en muchos casos, me extraña porque no tendría que pasar, pero pasa. Cuando yo era futbolista, tampoco mi comportamiento fue intachable siempre pero te das cuenta de la realidad cuando eres más maduro. Somos mayorcitos para saber que todos los actos tienen consecuencias y que cuando uno se equivoca lo lógico es que lo pague. Voy dejando pasar ciertas discusiones, que peguen un grito o un pelotazo, pero al cabo de un tiempo hacen cierto daño porque no todo el mundo en el vestuario es igual. Y antes de perder a todo el equipo es preferible perder uno o dos jugadores porque eso acaba con el cese del entrenador”, resumió el entrenador del conjunto grancanario.

Es consciente que el partido ante el Deportivo es “importantísimo”, pero es “muy importante para todos que es mejor ir todos juntos que por separado. No es un capricho porque han pasado cosas y no voy a dar detalles, pero lo que ha pasado no puede pasar y los que lo tienen que saber son los jugadores. Exigimos un comportamiento adecuado y estas decisiones se han tomado porque el comportamiento de ciertos chavales no ha sido el que tiene que ser; esto no se puede permitir. Están de acuerdo y han pedido disculpas. Esto nos tiene un poco descolocados a todos pero lo importante es superar este partido y ver las cosas con perspectiva. Quizá ahora mismo no sepamos las consecuencias positivas que nos puede acarrear, pero seguro que el equipo va a salir reforzado de todo esto porque es una situación que nos afecta a todos y en estos momentos difíciles tenemos que apechugar”.

Cuestionado por Sergio Araujo dijo que “no está bien asesorado por su entorno. Cuando metía los goles también era eso y todos lo sabían porque ya pasaban estas cosas. Necesita dar un cambio y un giro fuera porque aquí no podemos. Le pasa algo que no puede con ello. Habrá que ayudarle. No voy a disculparle porque es lo suficientemente mayor para saber lo que hace, pero tiene que salir de aquí y le va a venir bien. Es una situación desagradable”.

