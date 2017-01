Navalcarnero condenado a pagar 39.000 euros a una compañía aseguradora por servicios que nunca fueron prestados

El Ayuntamiento de Navalcarnero ha sido condenado a apagar 39.389,01 € a la compañía MGS Seguros por unos servicios no prestados por la aseguradora.

Se trata de nuevos pasivos ocultos de las legislaturas anteriores, cuando gobernaba el PP. Unos hechos que se remontan a principios de 2015, cuando el Gobierno del Partido Popular contrató a una nueva aseguradora, prescidiendo de la que habitualmente daba cobertura a los edificios y vehículos municipales.

La ley de Contrato Seguro especifica que el cliente ( en este caso el Ayuntamiento) debe comunicar con dos meses de antelación la no continuidad con una determinada compañía aseguradora. El Ayuntamiento notificó su deseo de no continuar con numerosas pólizas de MGS Seguros. En algunos casos, las referidas notificaciones no cumplían con la antelación requerida por la Ley ( dos meses antes de su vencimiento) pero en otros, casos, sí se intentó la notificación con la debida antelación.

Sin embargo, el representante de MGS Seguros se negó a recibir todas y cada una de las notificiacioens enviadas por el Ayuntamiento y procedió a interponer hasta cuatro demandas judiciales, según el consistorio.

En noviembre y diciembre de 2016, el Ayuntamiento recibió dos sentencias por las que se condena al Consistorio a pagar 15.743,75 € y 23.646,26 € respectivamente.

En definitiva, el Ayuntamiento ha sido concenado al pago de casi cuarenta mil euros a MGS Seguros, sin que la mencionada aseguradora prestara servicio alguno, pues las diversas pólizas de seguros por los periodos facturables fueron abonadas a la nueva compañía aseguradora que sí prestó los servicios.

