Juan Santos: “Se pagaron 4,7 millones de euros por obras que no se hicieron”

Son varios los municipios de la zona suroeste de la Región Madrileña que tiene una crítica situación económica por una gestión manirrota e involucrada en diferentes tramas en las últimas dos décadas. Estos municipios comparten una serie de características: cambios de equipos de gobierno en mayo de 2015, deudas astronómicas, obras faraónicas, políticos investigados y querellas y condenas a los consistorios. Por este último motivo hemos estado hoy en Navalcarnero. Uno de estos municipios. Primero con una condena de 39.000 euros a pagar a MGS Seguros. El Concejal de Hacienda Juan Santos nos lo contaba “prestaba los servicios de seguros de vehículos y edificios municipales en Navalcarnero. El anterior equipo de gobierno cambio de empresa aseguradora. Según la ley se tiene que avisar con dos meses de antelación. No se respetaron esos plazos.”

Se contrató a otra empresa aseguradora, MGS Seguros no presta los servicios porque la presta otra aseguradora pero demanda al Ayuntamiento de Navalcarnero por no cumplir los plazos “Sus servicios no se prestaron porque había otra aseguradora ya trabajando. Cuando se notificó fue a finales de 2014 o principios de 2015. MGS ha litigado por una cuestión de plazos y el juez les ha dado la razón.” Navalcarnero tendrá que pagar 39000 euros por unos servicios que no se han prestado “El grado de litigios es enorme en Navalcarnero porque aquí no se pagaba nada.” Pero esta condena es muy poca cosa comparado con la última querella que ha recibido Navalcarnero en relación al Polideportivo la Estación “Es una de las cuatro querellas con imputaciones. El Polideportivo se adjudicó en 2006 y debería de estar acabado en 2008 pero está en un grado de construcción muy inicial. El Ayuntamiento pago 10.500.000 euros y la empresa más de dos millones de euros. En 2008 se abandonó el Polideportivo a medio hacer y sufrió actos de vandalismo. Un disloque a todos los niveles.”

Ahora mismo el Polideportivo La Estación es un fantasma en Navalcarnero “Se aprobó un proyecto. La empresa empezó a ejecutar en relación a otro proyecto distinto y en un momento dado la empresa dijo que se había gastado el dinero y no podía continuar. En el mejor momento había construido un 40-50%. Pero se han sustraído muchas cosas y habrá un 15%” Ahora la empresa les reclama intereses de demora en las certificaciones y se querellan contra el Ayuntamiento “701.000 euros reclama Assignia Infraestructuras antigua Constructora Hispánica al Ayuntamiento. Vamos a llegar hasta el final. Intentan sacar dinero por una obra que no está hecha. Hay muchas partidas pagadas y que no están hechas: excavaciones, ascensores, playas de las piscinas, cerrajería, fuentes, falsos techos… Se han pagado y no estan hechos y ahora la empresa solicita intereses. Se han hecho peritajes por dos empresas que así corroboran que el proyecto nunca se respetó y que hay 4,7 millones más IVA que se han pagado y no se han hecho.” Navalcarnero llegará hasta el final con este tema y agotará todos los recursos posibles si es condenado.

