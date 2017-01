Iván Fernández: “Tiene todas las papeletas para que se disuelva la Mancomunidad”

En los últimos años hemos conocido diferentes tramas de corrupción por toda España. Unas tramas que han manchado y llegado casi hasta el último rincón de la política municipal donde se fueron desarrollando. En el suroeste madrileño sabemos de lo que hablamos porque la Trama Púnica llego a fijarse y servirse hasta de la recogida de la ropa usada. En Serranillos del Valle acaban de firmar un nuevo contrato por esta labor. En este caso con la empresa Ahusa Textil. Nos ha contado las condiciones su Alcalde Iván Fernández “En un concurso mediante procedimiento negociado dejará al municipio 10.000 euros anuales y estará 4 años en Serranillos así que 40.000 euros tras cuatro años. La anterior nos reportaba solo 1600 euros.”

Por contrato Ahusa Textil debe “mandar un informe trimestral a Serranillos con lo que hacen con la ropa usada, calzados o sábanas. Parte va para ONG para gente necesitada, parte la venderán y otra parte que no se pueda usar pues para desecho. Pero para que nos demos cuenta la magnitud de la cantidad de dinero que movían tramas como la Púnica con contendores como Oasis. Entraban, como en la Mancomunidad, sin concurso previo, sin pago de ocupación de vía pública y sin repercutir en la localidad.” Ahusa Textil instalará 10 contenedores en Serranillos y pagara por cada contenedor 1000 euros al año además llevará a cabo una campaña anual para informar a los vecinos y concienciar sobre la recogida de ropa, calzado y complementos usados. Además con el Alcalde charlamos de la situación de la Mancomunidad de Servicios del Suroeste “Es un tema peliagudo. No tenemos novedades en ningún aspecto. Está la cosa muy complicada. La Comunidad de Madrid no da soluciones. Serranillos se está moviendo. Si el 31 de enero no hay solución y la Mancomunidad se disuelve tengamos más pronto que tarde servicios sociales bien conveniando con la Comunidad de Madrid o con otros municipios. Tiene todas las papeletas a que se disuelva la Mancomunidad.”

El Regidor era muy sincero con la situación económica de la Mancomunidad “Ni podemos, ni queremos ni debemos poner más dinero. No podemos porque la cuota es que tenemos presupuestada no más dinero. No debemos porque creamos un mal precedente, cualquiera que deje de pagar no se puede ir de rositas. No queremos porque si un municipio no paga ¿por qué tengo que pagar yo? Que pague la Comunidad. Y si la Comunidad paga la deuda de Cubas pues que pague la mía.” Iván ya ha hecho números “Creo que hacer convenios con la Comunidad es más caro que hacerlo a través de la Mancomunidad. Nosotros si se disuelve la Mancomunidad ya hemos hecho cuentas. Con nuestra cuota de todo un año más lo que nos corresponde de la Comunidad pues podríamos prestar Servicios Sociales. Serían 54.000 euros más 40.000 euros aproximados de la Comunidad. Con eso podemos dar servicios sociales.” El Alcalde ha negado las informaciones de ABC sobre el control y la presión sobre la policía “Los policías no han sufrido un recorte de 800 euros ha sido de algo más de 200 y pico euros. No se persigue a nadie, se piden los informes normales de control de actuaciones de la policía. Y sí les hemos puesto localizadores en los coches de la policía como medida de seguridad. No en uno, en los tres coches y también lo vamos a poner en la barredora. Como medida de seguridad. Las normas del Ayuntamiento la tienen que cumplir todos los empleados y siento si a los sindicatos les molesta.” En los próximos días conoceremos el futuro o la defunción de la Mancomunidad de Servicios Sociales.

Comentarios