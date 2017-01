Devuelven más de la mitad de las joyas robadas a la virgen

El golpe que recibía la Hermandad el pasado 4 de enero era muy duro. Los ladrones se llevaban 125.000 euros en joyas, pero lo peor era los trescientos años de historia que habían desaparecido con el robo de coronas o rosarios únicos. Sin embargo la dimensión mediática y el cerco policial han hecho que los ladrones ‘se apiaden’ de la Hermandad

Este jueves han aparecido en la puerta de su sede unas bolsas de basura en las que estaban las piezas más antiguas y representativas de la patrona de Parla. A falta del recuento oficial, casi el 70 por ciento de lo robado, según el presidente de la Hermandad, Edelmiro García.

La Policía no obstante sigue investigando, aunque se cree que el hecho de cerrar cualquier canal de venta posible y avisar incluso a la Interpol ha sido clave para que los ladrones no tuvieran posibilidad de vender las piezas, excepto aquellas más pequeñas y menos representativas, que no han sido devueltas.

García ha agradecido también la colaboración de los medios de comunicación al dar a conocer el caso. En cualquier caso, asegura el presidente de la Hermandad que no encuentran explicación, ya que si no tuvieran los ladrones ‘afinidad’ a la Virgen, se habrían desecho de las joyas sin más.

El expediente policial sigue abierto ya que faltan las piezas más pequeñas y algunas incrustaciones de las coronas han sido extraídas. Además a finales de enero realizarán un ‘acto de desagravio’ en la parroquia para que la Virgen pueda volver a lucir las joyas donadas por los vecinos a lo largo de los siglos.

