Omic: "Vengo para jugar minutos"

El pívot esloveno Alen Omic, fue presentado hoy como nuevo jugador del Unicaja por lo que resta de temporada, cedido por el Anadolu Efes turco.

Omic comentó que "tengo contrato con Anadolu. Después de eso, veremos. Vengo para jugar más minutos. Y, si puedo, intentaré ir a la NBA si juego excelente aquí".

"Estoy aquí para ayudar a este equipo, conozco muy bien la Liga y vengo a dar mucho por mi nuevo equipo. Me gusta Málaga, es una gran ciudad, he estado tres días aquí y ya veo que mi equipo es muy bueno. Voy a dar lo mejor para ayudar al equipo. Tampoco voy a llegar y cambiar todo, vengo a ayudar en todo lo posible, pero sólo llevo tres días. Será un proceso. Me iré adaptando al grupo",

"Jayson y Zoran me dijeron que es un muy buena ciudad y muy buen club. Hablé sobre entrenamientos, staff, entrenador. Ambos me dijeron que todo es muy bueno. Quizá Jayson me dijo que aquí iba a entrenar más y más duro. Allí jugamos tres partidos por semana y aquí dos partidos, tendremos que entrenar mejor, más exigentes".

