La Diputación convocará un concurso para 95 puestos definitivos de funcionarios tras el varapalo judicial

La Diputación Provincial de Málaga aprobará el próximo uno de febrero las bases para el convocar el concurso de 95 puestos definitivos de funcionario tras la dura sentencia de los tribunales que anulan de una tacada el nombramiento de 41 altos puestos en la institución sin concurso y de forma provisional a través de comisiones de servicio.

La sentencia ha caído como un jarro de agua fría a la Diputación, aunque ésta insiste en que ya tenía previsto convocar ese concurso hace un año, en mayo de 2016 cuando decidió hacer esos 41 nombramientos provisionales a interinos que acababan de aprobar las oposiciones a funcionarios para no dejar esos puestos vacantes.

La diputada de Recursos Humanos, Pilar Fernández, sostiene que estudian recurrir la sentencia del juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Málaga, que no comparte y que acusa a la Diputación de haber incurrido en "desviación de poder al haberse apartado del interés general" con una "arbitrariedad que no es tolerable" al no haber convocado un concurso al que pudiera acceder los demás funcionarios de carrera “en condiciones de igualdad”.

Nombramientos realizados, según Fernández, para “no paralizar el funcionamiento de una administración”. La diputada añade que “cuarenta personas que están en su puesto de trabajo no pueden dejarlo mientras se convoca un concurso que puede durar varios meses, por eso se usa la figura de adscripción provisional de las personas que venían ejerciendo esas funciones”.

La idea del equipo de gobierno de Diputación es empezar a recibir los currículos para el concurso de méritos en marzo o abril y culminar el proceso entre junio y septiembre.

