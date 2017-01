El termòmetre ha pujat uns 4 graus de mitjana respecte ahir però les temperatures continuen sent baixes. Fred al matí doncs, i sensació de fred durant tot un dijous en el que també tindrem moltes hores de sol. Això farà que de cara a la tarda el mercuri sobrepassarà, per poc, els 10ºC. Per la resta a esperar l’arribada de precipitacions aquest divendres.

A primera hora del matí teníem:

Temperatures Generals del dia / Jordi Cartañá / Cadena SER

