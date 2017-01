Incendi a Tortosa en plena onada de fred polar

Per estrany que sembli per ser Gener i trobar-nos al bell mig d’una onada de fred polar, aquest dijous ens hem llevat amb un incendi forestal a Tortosa. Concretament a la zona del Coll dels Rajolers i en direcció a Campredó.

L’avís s’ha donat a dos quarts de sis del matí i fins a 12 dotacions dels bombers de la Generalitat han fet cap a l’indret on s’han trobat amb vuit focus d’incendi diferents. Això és el que, segons fonts municipals a les que ha tingut accés SER Catalunya, fa sospitar que l’incendi podria ser provocat. En qüestió de minuts s’ha anant incorporant mitjans terrestres fins que a les 8 del matí ja n’hi havia un total de 30.

A les nou és quan s’han incorporat els mitjans aeris com helicòpters i avions de vigilància per combatre millor les flames. Els bombers encara no han concretat l’extensió de terreny afectada per aquest foc.



