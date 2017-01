Jordi Calavera: "Enfrontar-se a l’equip de la meva vida és especial"

Jordi Calavera i el Nàstic van separar-se el passat estiu. Els darrers mesos de lliga van ser difícils per un jugador que va ser apartat de l’equip per no voler renovar el seu contracte amb el club. El de Cabra del Camp va fitxar per l’Eibar de Primera Divisió i després de fer la pretemporada amb el conjunt basc, va marxar cedit al Lugo.

Capricis de la vida i del futbol, van fer que Jordi Calavera tornés a Tarragona per enfrontar-se al Nàstic en la primera jornada d’aquesta temporada. El partit va acabar en empat a dos en el marcador.

Ara, en l’inici de la segona volta, Calavera i Nàstic es tornen a veure les cares. En una entrevista a la Cadena SER, el lateral tarragoní assegura que “és una setmana diferent perquè sempre és especial enfrontar-se a l’equip de la meva vida, és una sensació estranya”.

A banda de parlar del partit d’aquest dissabte entre el Lugo i el Nàstic (18h), Calavera també ha repassat l’actualitat del conjunt grana. El jugador ha parlat sobre l’adéu de Vicente Moreno del que diu que “no es mereixia marxar de Tarragona d’aquesta manera”, al que ha afegit que “ha estat una persona molt especial perquè em va donar l’oportunitat de debutar en el futbol professional”.

Calavera també ha parlat de la seva relació amb el club i les critiques que estan rebent en les darreres setmanes el director esportiu, Emilio Viqueira, o el defensa Iago Bouzón.

El jugador assegura sentir-se molt a gust al Lugo, on està tenint la confiança i la continuïtat que no va poder tenir a Tarragona. Tot i això, Calavera no tanca les portes a un possible retorn al club de la seva vida en un futur.

