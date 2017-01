La Confederación del Guadiana bloquea el cementerio nuclear

Aunque esta semana el Tribunal Supremo ha suspendido de forma cautelar las medidas de protección natural aprobadas por el Gobierno regional para la zona de Villar de Cañas, aún quedan más obstáculos para que el proyecto del cementerio nuclear sea una realidad.

El principal es que Villar de Cañas aún no cuenta con el necesario Plan de Ordenación Municipal. El que el Ayuntamiento presentó a la Junta no se ha aprobado porque la Confederación Hidrográfica del Guadiana, organismo dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, es decir, del Gobierno de España, ha denegado hasta en tres ocasiones la concesión de agua para el cementerio nuclear. Además, el Almacén Temporal Centralizado estaría situado a menos de 2.000 metros de distancia de una zona residencial.

En concreto, el Ayuntamiento no ha podido demostrar aún que se dispondrá de suficiente agua para el funcionamiento del cementerio nuclear. Y no sólo esto: no dispone de concesión de recursos hídricos que debe otorgar la Confederación del Guadiana.

Además, el basurero nuclear estaría situado a menos de 2.000 metros de distancia de las zonas residenciales actuales y de las que se proyectan en el futuro en la zona norte del municipio.

Así las cosas, sin el Plan de Ordenación Municipal de Villar de Cañas, el Gobierno de Rajoy sólo podría ejecutar el cementerio nuclear si lo declarase de "interés nacional" conforme a la Ley del Suelo.

Consulta los tres informes completos de la Confederación Hidrográfica del Guadiana:

