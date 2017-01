Óscar Romero: "Me gusta ser mediapunta y tratar de hacer jugar al equipo"

El museo del nuevo estadio de Mendizorroza sito en la Calle Dato acogió la presentación de Óscar Romero como nuevo jugador del Deportivo Alavés. El futbolista paraguayo de 24 años llega cedido desde el Racing de Avellaneda hasta enero del 2.018, llevará el dorsal número 10 y estuvo acompañado durante su presentación con la camiseta del Alavés por una colonia de unos 30 paraguayos.

El Deportivo Alavés dará de baja en los próximos días la ficha de Cristian Espinoza para que Óscar Romero ocupe puesto de extracomunitario. El Villarreal podría cederlo a otro equipo o dejarlo en el Alavés, aunque sólo entrenaría y no competiría esta temporada en ningún partido más. Eso sí, tras unas semanas sin competir, el nuevo fichaje albiazul aún necesitará 10-15 días para adquirir el tono físico ideal.

> Salto a Europa: “Es muy importante porque yo desde pequeño tenía el sueño de jugar en Europa. Agradezco al Alavés por darme la oportunidad así que estoy con muchas ganas de poder hacer bien las cosas”.

> Conocía al Alavés: “En Paraguay se ve mucho el fútbol español y me estoy dando cuenta de la repercusión que tiene el club por lo que ha crecido y lo que está haciendo. Están haciendo bien las cosas. Desde fuera se ve un club ordenado, serio y con muchas ganas de seguir creciendo y conseguir cosas. Y viendo a los jugadores, se ve hambre de gloria y eso me motiva para estar aquí”.

> Su posición en el campo: “Donde me siento más cómodo es jugando como mediapunta, aunque no desconozco jugar por la izquierda o la derecha porque últimamente jugué ahí en el Racing. Pero donde me siento más cómodo y más suelto es jugando como mediapunta”.

> Sus características: “Me gusta juntarme con los delanteros y tratar de hacer jugar al equipo. Espero rendir en la posición que el entrenador desee ponerme porque yo estoy a disposición del cuerpo técnico”.

> Sus referentes: “Siempre me gustó Juan Román Riquelme. Lo admiré siempre y trato de imitar cosas aunque no lo alcanzaré nunca. Trato de seguir creciendo mirándolo”.

> Agradecimiento al club: “Estoy muy agradecido a la directiva del Alavés porque desde el principio se portaron muy bien conmigo, así que voy a tratar de devolver toda esa confianza. Estoy contento de poder estar aquí y ya estoy con muchas ganas de entrar al campo y poder dar alegrías a la afición”.

Sergio Fernández: “No descarto a Leo Ulloa pero ahora mismo no está dentro de la órbita del Alavés”

Junto al nuevo futbolista albiazul estuvieron el presidente, Alfonso Fernández de Trocóniz, y el director deportivo, Sergio Fernández. Este último no descartó otro fichaje en el mercado invernal. “No se ha cerrado el mercado, y por tanto, la obligación del Deportivo Alavés es estar atento y predispuesto a cualquier situación del mercado que se pueda presentar y si nos ayuda a mejorar del equipo, intentarlo”.

En los últimos días se ha vinculado a Leo Ulloa con Alavés. Sobre el delantero de Leicester, Fernández destacó que “es un fantástico jugador pero que ahora mismo no está dentro de la órbita del Alavés porque tanto su condición futbolística como económica como que pertenece a un club que no pretender desprenderse de él. Así que hablar de hipótesis tan lejanas no tiene sentido”. Sin embargo, en la siguiente respuesta fue tajante. “Yo no descarto nunca nada”.

Sobre Romero, el máximo responsable de la parcela deportiva señaló que “viene a cubrir una posición que realmente nos hacía mucha falta. Nos va a aportar talento, desequilibrio, uno contra uno y, sobre todo, mucha ilusión. En el tramo más complicado de la competición, poder contar con un jugador de estas características y este nivel futbolístico seguramente nos ayudará en la lucha por conseguir nuestro objetivo”.

