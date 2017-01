Colau: "Ya no hay excusas, ahora deben cumplir la ley"

La Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona, las diputaciones y las entidades municipalistas han creado un convenio conjunto que "homogeneiza" la respuesta a la pobreza energética para que se sumen a la lucha las empresas suministradoras que todavía no han accedido a firmar un convenio, como recoge la Ley 24/2015.

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, han presentado este jueves el acuerdo, que requerirá que las empresas suministradoras de luz y gas no hagan ningún corte a familias vulnerables, y que esperan que firmen en dos meses, ha explicado el conseller de Empresa y Conocimiento, Jordi Baiget.

Propondrá que colaboren para afrontar "como mínimo" la mitad de los gastos derivados de la pobreza energética, a través de tarifas sociales, la condonación de la deuda acumulada y aportaciones económicas directas, y también creará un canal único para informar a los ciudadanos.

Aada Colau ha lamentado que el convenio llega tarde, pero ha celebrado: "A partir de hoy no hay excusas, no hay interpretaciones, sino que sólo queda si se cumple o no" la ley, según ella, que ha avisado a las compañías reticentes de que no están hablando de buenas voluntades ni de mendigar ayudas, sino de respetar esta ley.

"A partir de hoy, la pelota está en el tejado de las suministradoras", que generan beneficios millonarios comerciando con suministros básicos, por lo que asumir una parte contra la pobreza energética les representa una parte ínfima, según Colau, que da por hecho que las compañías firmarán el convenio.

Ha avisado de que, si se niegan a firmarlo, aplicarán la ley con posibilidad de multarlas, y ha recordado que el Ayuntamiento ha abierto decenas de expedientes sancionadores con su instrucción propia --que Unesa intentó impugnar pero el juez no le dio la razón--, y ha advertido: "Ahora deben cumplir la ley. Ya no hay más tiempo para marear la perdiz".

