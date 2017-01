Los empresarios de Campollano, molestos con el operativo por la nieve

Albacete capital se convirtió este jueves en una ratonera sobre todo en la zona de Campollano, en el polígono industrial, con colas interminables de vehículos que quedaron atrapados en el entorno de las salidas, por los puentes y el pavimento deslizante. Así lo reflejan algunos testimonios recibidos por Radio Albacete.

Así se ha despertado este viernes el Parque Lineal en la rotonda de El Sembrador / CADENA SER

Desde la asociación de empresarios del polígono, ADECA, han pedido al ayuntamiento un plan especial para estos episodios de nieve. La asociación ha recibido las quejas tanto de los empresarios como de los trabajadores, que ayer estuvieron horas esperando para salir del polígono. El gerente, Miguel Ángel Cuartero, ha señalado que muchos conductores no sabían cuales eran las salidas idóneas en estos casos, teniendo en cuenta además que la A-31 estaba cortada.

Visión muy diferente tienen desde el ayuntamiento de Albacete. Califican el operativo de anoche como excelente. Aseguran que en torno a las 9 y media quedó toda la vía despejada. Han destacado la buena coordinación entre los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad como Bomberos, Policía Local y Protección Civil.

Rueda de prensa del equipo de gobierno explicando el operativo llevado a cabo / CADENA SER

Desde la concejalía de Medio Ambiente, han señalado que el operativo de limpieza se adelantó a las 4 de la mañana para poder tener las calles a punto. La empresa Valoriza ha movilizado a 60 personas, 9 quitanieves y 2 vehículos adicionales que han esparcido desde primera hora de ayer 90 toneladas de sal.

Desde Movilidad, han precisado que la empresa Subús, encargada del servicio de transporte urbano prologó la actividad e incluso acercó a algunos pasajeros desde la estación de tren a diferentes hoteles.

El servicio de bomberos realizó varias intervenciones que ha destacado el jefe del cuerpo, Eduardo Cuevas, quien ha añadido que no se tuvo que movilizar a más personal del que estaba previsto. La Policía Local por su parte realizó 71 intervenciones relacionadas con el temporal de nieve.

Situación en el resto de la provincia

La nieve ha dejado sin luz a miles de personas en el sureste de la provincia de Albacete. Donde más preocupa la cosa es en Caudete. La caída de una subestación eléctrica provocó este corte de luz y la empresa Iberdrola está trabajando para poder restablecer el suministro de la forma más rápida posible.

En el IES José Conde de Almansa un grupo de alumnos y profesores han tenido que pasar la noche / CADENA SER

De momento, unas 13.000 personas siguen sin electricidad, aunque la cifra llegó a situarse por encima de las 40.000, uan cuarta parte de la población de la provincia.

Ha nevado en prácticamente todos los puntos de la provincia, pero donde más se han visto afectados ha sido en el sureste. Ha tenido incluso que intervenir la Unidad Militar de Emergencia, para liberar a los conductores atrapados en la A-31. Defensa movilizó en esta zona a 130 militares.

En Almansa, el ayuntamiento recomendó no salir de casa. En la casa de la Cultura de la localidad, 175 personas pasaron la noche. En un instituto de la localidad también tuvieron que dormir 21 alumnos y 6 profesores que no pudieron regresar a Bonete. En Caudete, el alcalde, José Miguel Mollá, ha señalado que se ha habilitado el Albergue Municipal para las persona que no tengan luz y calefacción puedan tener un lugar donde no estar al frío.

Los problemas se han extendido a municipios limítrofes como Montealegre del Castillo, donde han dormido 24 personas en la sede de Protección Civil. Otras 12 más en dependencias municipales de La Gineta y 28 en Mahora. Se han registrado 206 incidentes en toda la provincia por parte del 112.

El SESCAM habilitó una veintena de camas en el Hospital de Almansa. Pacientes a los que dieron el alta y que no pudieron irse a sus pueblos. Situación que también se dio en el Hospital de Albacete, segín el consejero de Sanidad. Jesús Fernández ha explicado que algunos médicos y enfermeros han doblado turnos porque estaban en pueblos a los que sus compañeros no podían acceder esta mañana.

Situación en las carreteras y estaciones de tren

Algunos pasajeros haciendo cola este viernes en la Estación de Tren de Albacete buscando información / CADENA SER

Se han suspendido 6 trenes de Alicante a Madrid, pasando por Albacete. Sus viajeros fueron desviados a Valencia y de ahí a Madrid. Sí han salido todos los trenes de la mañana de Madrid a Alicante, pasando por nuestra ciudad, y está previsto que lo hagan los de la tarde. La mitad de trenes llevan motores diesel, en vez de circular con electricidad, y han hecho el recorrido normal. La otra mitad han tenido que ser desviados hasta Valencia al llegar a Albacete y de ahí a Alicante por carretera.

La Cruz Roja prestó ayuda a los pasajeros atrapados, con chocolate caliente, bocadillos y mantas. Fue tanto en la zona de Caudete como en la capital.

