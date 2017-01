El pasado día 10 de enero no fui testigo de la entrevista celebrada en el M.ª. de Defensa. Sin embargo me enteré por los medios de comunicación al uso.La Ministra, señora de Cospedal , ha actuado de sobresaliente al recibir a los familiares de las victimas del avión Yak- 42 y reconocerles que según el informe del Consejo de Estado, el vuelo siniestrado nunca debió de realizarse. Cierto que no pidió perdón, lo tenía difícil después de las declaraciones previas del ministro de Justicia, pero sí actuó en palabras de un hermano de las víctimas con “perdón … de oro moral” al comprometerse a buscar por cielo y tierra los papeles del desaparecido contrato del vuelo.

El jueves, 14 de enero se produjo la intervención de Trillo en la Embajada española en Londres. Nunca había escuchado una renuncia a un cargo oficial tan soberbia y que dejase un regalo tan envenenado a la ministra de Defensa. Sí ésta pudiera cumplir sus promesas a las víctimas del Yak-42, el mayor entuerto padecido por nuestras fuerzas armadas en los tiempos de nuestra Democracia; y de paso dando un salto en el pasado, al 17 de julio de 2002, y usando sus propias palabras, mandar a Trillo, “al alba y con fuerte viento de levante” a la isla de Perejil, de donde no debió de salir jamás para ir a Londres de embajador, realizaría el mayor acto posible de justicia poética.

Sin embargo, el lunes 16 de enero, la señora ministra no tuvo ese poder mágico y si pidió perdón cuatro veces en la Comisión del Congreso y cumplio con aquel dicho español : “rectificar es de sabios”.

