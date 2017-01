Echávarri: “Si la UTE no reconoce la injusticia me tendrá enfrente”

El alcalde Gabriel Echávarri se ha posicionado hoy del lado de Adrián Román, el trabajador de la UTE de limpieza que fue despedido de forma objetiva por dos bajas causadas por la diabetes que padece. La empresa nos tendrá enfrente, ha dicho.

El primer edil ha asegurado que el despido es legal pero éticamente no es justo y que él debe defender a los alicantinos. Por ese motivo, si la empresa no tiene sensibilidad y no recapacita, le tendrá enfrente.

Ha explicado Echávarri que este trabajador fue despedido porque la reforma laboral del Partido Popular lo permite y porque él decidió tomarse menos días de baja de los que en realidad le estaba permitido. eso le ha costado, ha asegurado el alcalde, el empleo.

Por su parte el trabajador Adrián Román sigue apostado frente al consistorio, de donde no piensa moverse mientras no se haga justicia aunque llegue, como estos días, una ola de frío que haga más difícil para él estar allí.

Despedido por ser diabético

Tras once años trabajando como barrendero para UTE Alicante -la contrata de limpieza de la ciudad, participada por Enrique Ortiz-, ha recibido la carta de un ‘despido objetivo’ amparado por la reforma laboral. La razón esgrimida por la empresa: dos bajas médicas de seis y nueve días respectivamente en los meses de marzo y abril de 2016.

La diabetes tipo 1 que padece le ha provocado una “retinopatía diabética avanzada” en ambos ojos. Desde febrero de 2016, esta patología le ha obligado a recibir hasta tres inyecciones intraoculares en el ojo derecho y cuatro en el ojo izquierdo. Además, el pasado mes de noviembre entraba en quirófano para someterse a una vitrectomía que evitara la ceguera de este ojo.

En febrero, Adrián recibió dos inyecciones en el mismo día, una en cada ojo. En contra del consejo de sus médicos, solo faltó a su puesto de trabajo el día posterior a la intervención.

En los meses de marzo y abril se repitió el mismo proceso: dos intervenciones en el mismo día, una en cada ojo. En esta ocasión entregó sendas bajas médicas justificadas de seis y nueve días respectivamente.

En septiembre llegaría la séptima y última inyección intraocular. El estado de su ojo izquierdo le tuvo en esta ocasión 12 días de baja y hacía inevitable la cirugía urgente, programada para el 23 de noviembre de 2016. Para entonces, su despido ya se había ejecutado.

El pasado 18 de noviembre, Adrián recibió un mensaje en su móvil. La app de su entidad bancaria le alertaba de que había recibido un ingreso de UTE Alicante de 14.700 euros. Horas después, la empresa le comunicaba su “despido objetivo” por absentismo laboral.

UTE Alicante se remitía a las dos bajas médicas presentadas en los meses de marzo y abril para acogerse a la reforma laboral de 2012: “Por faltas de asistencia al trabajo, aún justificadas pero intermitentes, que alcancen el 20 % de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos”. En total, 14 días de baja justificada han terminado con su puesto de trabajo.

Adrián Román, barrendero como su padre, tiene 31 años y tres hijos, uno de ellos un bebé de pocos días. “No quiero dinero”, dice, “solo volver a mi puesto de trabajo. Llevo barriendo desde los 18 años y no sé hacer otra cosa”.

Ha llevado su caso en la Magistratura de Trabajo de Alicante; el 25 de enero se celebrará el acto previo de conciliación. Sabe que con la legislación vigente el despido es “legal”, pero humanamente no encuentra una explicación. Solo pide que la empresa conozca su caso personal, lo estudie y reconsidere su decisión: “Nunca he tenido problemas con los trabajadores, ni con los encargados; no tengo sanciones ni amonestaciones. Solo he estado de baja 14 días porque he entrado en un quirófano”.

Radio Alicante se ha puesto en contacto con la empresa que ha declinado hacer declaraciones.

