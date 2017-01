El Supremo eleva a los 136 años de cárcel la condena para el monitor de Carucedo

La Sala II del Tribunal Supremo ha elevado de 46 a 138 años de cárcel la condena al monitor y director de campamentos infantiles, Rafael Prado, que abusó sexualmente de 16 niños menores de 13 años que estaban inscritos en un campamento en la zona de Las Médulas, en cuyas instalaciones grabó con una cámara los tocamientos a los que les sometía por las noches cuando estaban dormidos. Estamos hablando de dos campamentos que tuvieron lugar en julio de 2011 y 2012 en Carucedo y Cáceres.

El Supremo, da así una bofetada a la Audiencia provincial de León, que no consideró al monitor culpable de un delito pornográfico por considerar que los niños no se habían enterado de las grabaciones al estar dormidos. Sin embargo, en sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Conde-Pumpido, triplica las condenas al entender que el hecho de que los menores estuviesen dormidos no excluye el delito de pornografía infantil derivado de haber sido grabados durante los tocamientos, ni tampoco permite no aplicar el artículo que castiga a quien vulnera la indemnidad sexual de menores de 13 años.

Es una de las condenas más altas que se han impuesto en España sobre privacidad de libertad.

Además, la sentencia contempla el pago de 3.000 euros para cada uno de los menores que fueron objeto de los delitos de abuso sexual y pornografía infantil.

