Durán: "Estamos jodidos, queremos reaccionar"

RETAbet Bilbao Basket visita este domingo (12:30h) la cancha de Movistar Estudiantes en el arranque de la segunda vuelta. Sin Copa y sin Europa al equipo de Carles Duran le queda el objetivo de la Liga: "Quiero jugar el Playoff. Todo tiene que pasar porque los equipos que están por encima de la clasificación lo hagan regular y mejorar lo que nosotros hemos hecho en la primera vuelta. Hay que darle una ilusión a nuestra gente porque se lo merece. No ha sido la Copa del Rey, tiene que ser el Playoff".

"No voy a esconder que el equipo está jodido por el hecho de que estamos perdiendo. Estamos trabajando en mejorar. De todas maneras parece que Bilbao haya ganado los últimos diez años en Vitoria, o haya ganado el año pasado a Gran Canaria fácil en Miribilla o mejor dicho, lleva 6 años sin ganar en la cancha de Estudiantes. La imagen del equipo, y en eso me incluyo yo, no ha sido lo que merece este club y esta afición que es luchar hasta el final".

RETAbet Bilbao Basket acudirá a Madrid con la baja segura de Nicolic y con las serias dudas de Michael Eric y Borja Mendía. Sobre el rival, destaca la figura de Edwin Jackson pero Durán avisa: "Si solo nos preocupamos de él, estoy convencido de que vamos a perder. Estudiantes tiene más recursos"

