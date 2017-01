Álvaro Cervera: "Tenemos que volver a ser lo que éramos antes en defensa"

Habla Álvaro Cervera, que sigue siendo exigente con sus jugadores. Por eso no duda en qué podría mejorar su equipo. "Tenemos margen de mejora en muchas cosas, pero antes yo creía que estábamos bien, pero ahora creo que tenemos que volver a lo que éramos antes", dice valorando la importancia del orden para conseguir buenos resultados.

Sobre la forma de atacar, también se muestra exigente y considera que el equipo también podría mejorar en esa parcela. "En ataque lo hacemos bien cuando nos dejan, pero cuando no nos dejan, pues podríamos mejorar en tener más imaginación en el centro del campo, nos costará, pero podríamos hacerlo".

Precisamente el equipo está algo más desordenado desde que Garrido no está en el equipo, por eso se atreve a valorar si sus hombres tienen dependencia del vasco o no. "Los equipos no tienen dependencia de nadie, pero es verdad que por el tipo de juego que hacemos, cuando la perdemos necesitamos un ancla y Garrido es mejor que todos los demás. Tácticamente es muy bueno, los demás son mejores en otras cosas, pero tácticamente es el que mejor guarda la posición".

Habla también de la segunda parte de la liga, donde los equipos ya conocen a su equipo y le pondrán las cosas más difíciles. "Segunda vuelta será más dura, hay equipos que apretarán por historia y por plantilla".

Por último, el entrenador también se muestra optimista con el futuro de su equipo y aunque el objetivo sigue siendo alcanzar los cincuenta puntos, no disimula y mira hacia arriba. "Para la permanencia hay que hacer menos puntos, pero ya que estamos aquí... lo intentaremos lo antes posible. Ahora no es el momento de ponerse nervioso por la parte de atrás y esperemos que no llegue".

