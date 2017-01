La oscura escalera hacia Aierta

El PP de Andalucía quería su propio Canal Sur. Y durante varios años pudo poner en marcha una red de televisiones locales, que, al ser públicas, sufragaron ayuntamientos gobernados por el PP. Con ese dinero diseñaron una programación a su medida, comprando programas a entes privados como Intereconomía y elaborando producción propia en la sede de Onda Cádiz. Hasta que la SER destapó esta semana algunos de esos documentos, poco se sabía de la relación de AIerta y Onda Cádiz. Apenas que compartieron gerentes, responsables políticos y sede. Como una intensa metáfora, Aierta se ubicó en la planta más alta de la televisión gaditana.

En esa particular torre, escaleras arriba, Aierta guardó durante años sus secretos. Los trabajadores de Onda Cádiz no podían acceder a ese búnker. También tiró las llaves para visitas indeseadas. La entonces portavoz socialista, Marta Meléndez, recuerda un día que, durante una visita a la televisión gaditana, decidió subir las escaleras y estuvo a punto de entrar en las instalaciones de Aierta. Pero fue interceptada por el entonces director de Onda Cádiz, Juan Carlos Jiménez Laz. Meléndez asegura que no pudo visitar nunca aquellas instalaciones, como también mantiene que nunca pudo acceder a la documentación que pidió sobre los contratos de Aierta con Onda Cádiz.

Documentación a la que ha tenido acceso Radio Cádiz esta semana ha permitido dar luz a parte de esos contratos, nunca desvelados hasta ahora, como, por ejemplo, los más de 1'5 millones de euros que Onda Cádiz pagó a la productora de Aierta. La televisión pública municipal Onda Cádiz y la Asociación Independiente de Emisoras Locales de Radio y Televisión de Andalucía (Aierta) no sólo compartieron sede, sino que durante algunos años compartieron también gerente y presidente, Vicente Delgado e Ignacio Romaní, respectivamente.



De intereconomía a jiménez losantos Cualquier vistazo a un informativo o programa de debate promovido por Aierta, realizado en los estudios Onda Cádiz, deja claro el sesgo político a favor del PP, y en contra del PSOE. Lo corroboran, además, acuerdos concretos alcanzados con algunas productoras. Por ejemplo en 2006, cuando Aierta tenía 18 socios (18 televisiones públicas de ayuntamientos del PP) negoció un contrato "con una productora de prestigio" (así consta en un acta del Consejo de Administración de Onda Cádiz del 11 de diciembre de 2006) la preparación de 13 programas de debate. Esa productora era El Mundo Televisión. Meses más tarde se anunció un acuerdo similar con Intereconomía para que la red Aierta emitiera la programación de este canal dentro de su programación. "Que, las emisoras integrantes de AIERTA (Asociación independiente de emisoras de radio y televisión de Andalucía ), en adelante, LOS OPERADORES, cuentan cada una de ellas de las autorizaciones administrativas pertinentes y están interesadas en incluir el CANAL INTERECONOMíA TV en su oferta de programación, dentro del paquete de canales que retransmiten a terceros", rezaba el contrato. Además Aierta negoció los derechos para que cada televisión suscrita pudiera emitir las tertulias de Federico Jiménez Losantos en Libertad Digital.

La SER ha tenido acceso a más documentos que muestran cómo Aierta se instaló en Cádiz. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cádiz celebrada el 20 de mayo de 2005 autorizó que Aierta fijara su sede en la misma nave de la que era arrendataria el Ayuntamiento de Cádiz. En ese documento no se detallaba que Aierta debiera abonar al Consistorio gaditano ninguna contraprestación económica por ello.

Ese fue sólo el primero de los acuerdos que uniría la historia de Aierta, en la que participaban varias emisoras públicas de ayuntamientos gobernados por el PP, con la radiotelevisión municipal de Cádiz.

Por un lado, existe un acuerdo firmado el 30 de enero de 2006 por el que Onda Cádiz recibía 166.300 euros anuales más IVA de Aierta por suministrar un paquete televisivo de noticias diario de lunes a viernes con un tiempo de emisión comprendido entre los 15 y los 35 minutos. Ese acuerdo, de duración indefinida, fue enviado poco después por el gerente de Onda Cádiz y de Aierta, Vicente Delgado, directamente a la sede del PP-A a la atención de un político del partido, en concreto del ex secretario general de Medio Ambiente Juan Luis Muriel.

Por otro lado, desde 2006 a 2012 Onda Cádiz y Aierta suscribieron contratos anuales por los que la asociación cedía a la radiotelevisión municipal los derechos de emisión de seis horas diarias de contenido entre los que se podían encontrar telenovelas, concursos y series infantiles. En un anexo se pactaban forma y horarios de emisión de estos contenidos, que no eran exclusivos para Onda Cádiz según se recoge en el acuerdo.

El contrato tenía un año de duración y comprendía el pago de la radiotelevisión pública gaditana de 90.000 euros más IVA, y fue suscrito en 2006, 2007 y 2008 por el por entonces gerente de Aierta, Vicente Delgado, y el que fuera presidente del Consejo de Administración de Onda Cádiz, Ignacio Romaní. Como ya se ha referido, Delgado era además gerente de Onda Cádiz y Romaní también era presidente de Aierta, por lo que estos acuerdos se firmaron por personas que tenían responsabilidad en ambas partes en aquel momento.

Esos contratos se suscribieron también en años posteriores hasta 2012, y aunque seguía apareciendo la firma de Delgado como gerente de Aierta –dejó de serlo de Onda Cádiz en 2008 y se convirtió en gerente de Cádiz Conecta poco más tarde-, por parte de Onda Cádiz eran firmados por su consejero delegado, Juan José Ortiz.

Además de ese contrato, Ortiz y Delgado firmaron, como responsables de Onda Cádiz y Aierta respectivamente, distintos acuerdos por los que la radiotelevisión municipal encargaba la producción de programas específicos para su parrilla a la productora de Aierta. Gracias a esos contratos, Aierta recibió más de 1,5 millones de euros entre 2009 y 2010 de las arcas de Onda Cádiz. Fue sólo un episodio más de una historia cruzada de dos entes que, durante algunos años, compartieron responsables.

El PSOE asegura que llegó a pedir al PP hasta en 13 ocasiones información sobre esta relación entre Onda Cádiz y Aierta. La dirección de Onda Cádiz sí envió en 2007 a la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, esos contratos para atender los requerimientos del PSOE, pero, los socialistas sostienen que nunca recibieron documento alguno. Al igual que el resto de la ciudad, no pudieron saber, hasta ahora, qué pasaba en la planta de arriba, de Onda Cádiz, al final de la oscura escalera que llevaba a Aierta.

