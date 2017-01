Vuelve la normalidad a los municipios de Los Alcázares y San Javier

El cese de las lluvias y la mejora de las previsiones meteorológicas para las próximas horas, que no incluyen ningún aviso de riesgo, ha permitido que el alcalde de San Javier, José Miguel Luengo y el alcalde de Los Alcázares Anastasio Bastida hayan desactivado el Plan de Emergencias Municipal que ayer se puso en marcha, en su nivel 0, en previsión de un empeoramiento de la situación por acumulación de aguas pluviales, que no se llegó a producir, por lo que no se han producido incidencias reseñables.

Anastasio Bastida, alcalde de Los Alcázares, confirmaba a Radio Cartagena que no hay ninguna carretera cortada en su municipio.

En cuanto al municipio de San Javier también ha amanecido con todas las calles abiertas al tráfico gracias al descenso de la acumulación de agua que a primera hora de la tarde de ayer obligó a cortar la avenida Aviación Española, la calle Cabo Huertas, y las calles Quevedo, Alcántara y Maestre, en su cruce con la rambla que discurre paralela a la calle Jabalina. El IES Mar Menor interrumpió ayer por la tarde las clases que hoy se reanudaban.

Protección Civil

El alcalde José Miguel Luengo, tras activar el Plan de Emergencias, ha agradecido “la labor que desde el primer momento han desarrollado, una vez más, desde Protección Civil, Policía Local y los servicios públicos municipales que mantuvieron un seguimiento continuo de los caudales tanto de las ramblas como del trasvase, así como de las zonas de mayor acumulación de agua, además de labores de desbrozamiento y limpieza de rejillas que facilitaron la circulación del agua”.

