Susana Marqués declara como investigada por la gestión del parking del Rototom

La alcaldesa de Benicàssim, la popular, Susana Marqués, ha declarado esta mañana como investigada en el Juzgado de Instrucción n.º 3 de Castellón sobre la compatibilidad del uso del suelo en relación al festival Internacional Rototom.

Marqués ha estado declarando durante dos horas en presencia de su abogado. A la salida ha atendido a los medios de comunicación afirmando que está tranquila y que tenía ganas de volver a Benicàssim y que parase de llover.

Su abogado, Carlos Santamaría no ha querido dar detalles sobre la declaración porque no están autorizados pero ha afirmado que se trata de “las batallas políticas de siempre”, que no tendrán que volver a declarar y que están a la espera de la conclusión del juez. Santamaría ha asegurado que se ha respondido a lo que se tenía que responder y que el tema por el que declara no está muy claro, ni siquiera para la fiscalía.

Susana Marqués es la única investigada en esta causa, aunque ayer también declararon como testigos el Jefe de la Policía Local de Benicàssim, Eugenio Capitán, y el director del Festival Rototom, Filippo Giunta.

El juez investiga la explotación del servicio de párking del Rototom durante los años 2015 y 2016. Las investigaciones del juzgado se centran en presuntos delitos contra la Hacienda Pública.

