Rosa Dávila: "El gobierno en minoría necesita consensos que lograremos, incluso, con el PSOE"

La responsable regional del área de Hacienda, Rosa Dávila, ha restado importancia al hecho de que el Gobierno de Canarias no cuente con los apoyos parlamentarios suficientes para llevar a cabo sus acciones con holgura. Considera que, "objetivamente", no se puede negar la realidad, pero ha expresado que eso no va a conllevar una parálisis. No será así, porque se llegará a acuerdos y no solo con la Agrupación Socialista Gomera y el PP, sino también con el PSOE. Todo lo contrario. "Seguiremos tomando decisiones. Unas en el ámbito del gobierno y otras en un proceso de negociación que es bueno como se ha demostrado en otras comunidades autónomas". En ningún caso, se trata según Dávila, de un gobierno "débil y frágil".

