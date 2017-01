'Una persona, un cargo'

Félix Romero Carrillo,tiene 38 años, lleva cinco años y ocho meses siendo alcalde de Cañete de las Torres en Córdoba.

Militante de base del PP, diputado de ese partido entre los años 2007 y 2011, y convencido de la participación ciudadana, publicó un tweet en el que pedía que en el Congreso Nacional del PP se debatiera seriamente sobre la 'duplicidad de cargos'.

Romero es uno de los militantes que apoyará la enmienda que va a presentar otro municipalista popular, el alcalde de Porcuna, Miguel Moreno, para restringir la acumulación de responsabilidades en un mismo cargo orgánico o público.

Entre las propuestas de incompatibilidades que llevarán al Congreso del Partido Popular se incluye, una para limitar el ámbito geográfico en el que intervienen estos cargos públicos. Así proponen por ejemplo que el cargo de presidente provincial , solo sea compatible con ser alcalde, concejal, presidente de la diputación o diputado de la circunscripción en la que ejerza.

Desmiente que sus palabras vayan contra el actual presidente provicnial del PP de Córdoba y actual Secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, quien 'no ve inconveniente' en simultanear los dos cargos, como ocurre con otros muchos cargos públicos y organicos del Partido Popular en todo el país.

En la línea del presidente regional del Partido Popular, Juanma Moreno, Romero defiende que "ni yo ni nadie puede estar en veinte sitios a la vez, y eso no significa que no se sea un magnífico gestor o gestora". Romero añade, "por eso, no entiendo que mis palabras hayan sido motivo de malestar para alguien".

Escucha aquí la entrevista completa con Félix Romero.

