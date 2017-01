Seguro que están al tanto de que la película musical La La Land, que no es un biopic sobre la vida de Paco Vázquez, promete ser una de las películas del año, pues ya arrasó en los Globos de Oro. Pues, que yo no me creo el rollo ese, de que de repente la gente escuche música y se ponga a bailar.

Se lo explico mejor en el audio que hay sobre estas líneas, puede que cantando

Comentarios