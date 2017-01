El CHUAC reduce el tiempo medio para operarse en 7 días

El CHUAC señala que el tiempo medio de espera para realizar una intervención quirúrgica se ha rebajado 7 días. No señala, no obstante, el tiempo medio de espera para una operación en el área sanitaria de A Coruña. En nota pública, señala que el número de pacientes que están esperando por ella descendidó en 758 en 2016 con respecto a 2015. No especifica, no obstante, las personas que se encuentran a día de hoy en lista de espera.

El tiempo medio de espera para pacientes con alguna patología de prioridad 1 también ha descendido, ha pasado de 20 días a 17, según sus datos. El hospital de A Coruña ha hecho balance y señala que en el área de urgencias, el número de personas atendidas a lo largo de 2016 llegó a las 170.239, 9.843 más que en el año 15. Ha realizado en 2016 27.641 intervenciones quirúrgicas programadas. Son 347 más que en 2015. Según señala el complejo hospitalario de A Coruña que el área de atención primaria ha realizado 93.335 consultas más. Han atendido más de 2.513 partos, 166 menos que en 2015.

