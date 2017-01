Toril: “El equipo está bien y lo veo capacitado para ganar en Vallecas”

El Elche C.F. comienza la segunda vuelta de la Liga en Segunda en Vallecas ante un claro candidato al ascenso como es el Rayo Vallecano de Rubén Baraja, a pesar de que a estas alturas sume tan sólo 24 puntos, dos menos que el conjunto ilicitano. Un Rayo-Elche, con necesidad de ganar para ambos, que se disputará este sábado a las 18.00 horas en el estadio de Vallecas.

El entrenador del Elche, Alberto Toril, ha comentado que "no es un partido de urgencias. El equipo está bien, con energía, y lo veo capaz de jugar bien y de ganar en Vallecas. Nuestra trayectoria no está siendo mala, ni mucho menos, si bien es cierto que si mejoramos el trabajo defensivo no dudo que iremos hacia arriba". Toril explica en el siguiente audio cómo espera la cita ante el Rayo para abrir la segunda ronda de la Liga.

La expedición ilicitana ha variado su plan de viaje y al final se desplazará en avión a Madrid, descartando la opción inicial que era hacerlo en el AVE. Entre los 18 jugadores elegidos por Toril hay dos cambios con relación a la pasada convocatoria. Vuelven Róber Correa tras sanción y Pedro después de superar su lesión de rodilla. El último fichaje, Borja Valle, no viaja por una lesión muscular. Toril ha dicho que aún espera algún refuerzo más tras la llegada de Fabián y del mencionado Borja Valle.

El once inicial del Elche podría estar formado por Juan Carlos en la portería; Correa, Pelegrín, Armando y Edu Albacar en defensa; Álex Fernández y Albert Dorca en el doble pivote; Liberto y Hervías en las bandas; Pelayo en la media punta y Nino en el ataque.

