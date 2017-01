Orden detención para una madre por incumplir el régimen de visitas de un supuesto abusador

El juez de instrucción seis de Granada, Francisco Javier Zurita, mantiene en pie una providencia de hace 25 días para detener a una madre si no se presentaba ayer a declarar por incumplir el régimen de visitas establecido para su hija, una niña de cinco años que , según un informe de la Unidad de Salud Mental Infantil del hospital de Granada, de julio del año pasado, puede haber sido abusada por su padre.

El juez Zurita no accedió al aplazamiento a pesar de que la abogada de la mujer ha documentado en el juzgado que está enferma y no está en condiciones de acudir al juzgado. Por eso pidió en diciembre el aplazamiento. También el forense judicial dijo hace un año que no estaba en condiciones de declarar.

Esta madre está ingresada en un hospital y sedada desde que recibió este miércoles la providencia del juzgado que mantenía su cita para declarar. El juez Zurita tiene conocimiento de ello porque así se lo ha comunicado la procuradora. El juzgado, en cambio, no dispone aún del diagnóstico de Salud Mental que apunta a que la niña ha sido abusada por el padre. Ese informe advierte de que restablecer la relación con el progenitor solo causaría mayor sufrimiento a la niña y desaconseja "los encuentros con el padre para que la niña se recupere".

Este procedimiento por incumplimiento del régimen de visitas del padre, supuesto abusador de la niña se inició a instancias del juzgado de violencia. Los supuestos abusos fueron archivados por otro juzgado granadino, el de instrucción número 9 y confirmados por la Audiencia.

Todo en base al informe del perito pagado por el padre, Julio Bronchal, y del criterio de la Fundación Márgenes y Vínculos, que por concesión de la Junta ve a los niños abusados en Granada. Ese perito fue condenado por la Audiencia de Valencia por violencia machista contra su exmujer.

La niña, tiene hoy cinco años. La pequeña también ha sufrido numerosos episodios de vulvitis, vulvo vaginitis e inflamación genital.

La Junta de Andalucía tuvo conocimiento en verano del informe médico que aprecia los abusos a esta menor; y solicitó al juez que había archivado el caso de los abusos que lo reabriera y que dejaran que la niña volviera a ser valorada por técnicos de Adima, otra de las asociaciones que tiene adjudicado el servicio de atención a víctimas. La Junta, ante la respuesta del juez de que era cosa juzgada, no dijo nada más.

Márgenes y Vínculos, la fundación que determina en Granada la credibilidad de los niños abusados, manifestó en su momento lo mismo que el perito condenado por malos tratos. No apreció los abusos y le dijo a la madre que no tenía explicación para el hecho de que la niña se introdujera el dedo en el ano para explicarle a su madre como su papá le metía "el pincho en el culete". Un pincho que dibujó en su día y que sin lugar a dudas es el dibujo de un pene.

Este procedimiento sobre el incumplimiento del régimen de visitas se inició a instancias de la jueza de violencia número 1 de granada, Cristina Cueto. Una mujer que celebró el juicio sobre la guarda y custodia de la niña cuando la madre estaba siendo operada en el Hospital, hace casi un año. Allí sólo escuchó al perito Bronchal, condenado por malos tratos y al padre de la niña, que también está condenado por malos tratos a esta mujer, en un juicio de faltas.

Esta persona, la madre de la niña, que es profesora, está jubilada por incapacidad total.

