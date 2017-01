El turismo, la agroindustria y la nueva mineria centran el presente y futuro de la Cuenca Minera

Es una tierra de cobre, oro y plata. Excepcional en el mundo. No hay muchos lugares donde exista una mina a cielo abierto, ni un río de colores ocres donde la vida microscópica se abre sitio y recorre gran parte de la provincia. Es el río Tinto, estudiado por científicos de todo el mundo. Lo más parecido al Planeta Rojo (Marte). La Cuenca Minera de Huelva tiene 5 mil años de historia. Historia muy trabajada por la mano de hombre que siempre ha sabido sacar al corazón de la tierra vida en forma de cobre, oro y plata.

La sustracción de minerales no es infinita y encima, está supeditada al valor de estos materiales en los mercado internacionales. Ahora tienen valor y a generado una época de esplendor para el sector minero. Las multinacionales mineras han vuelto para abrir las minas ya conocidas y estudiar al mismo tiempo, nuevos yacimientos. La Mina, se podría decir, volvió a llenar de vida a los siete pueblos que integran la comarca (Ríotinto, Nerva, Berrocal, Campofrío, La Granada de Ríotinto, Zalamea La Real y El Campillo). Sin embargo, no es la mina tal y como la conocían. Ahora la mano de obra no es de pico y pala, ni tan básica. Ahora cuentan los profesionales muy cualificados, y muchos menos, porque la maquinaria cumple bien con su cometido. También las subcontratas funcionan y abastecen a las multinacionales. Precisamente, ahí han encontrado una oportunidad los emprendedores de la Comarca.

Las Jornadas del Emprendimiento Rural de la Cadena SER con el patrocinio de ENCE, Energia y Celulosa, y la colaboración Andalucía Emprende y la Universidad de Huelva, ha visitado esta semana Ríotinto. Un escenario desde el que ha podido analizar toda un Cuenca Minera que no deja de ser un territorio singular, lleno de historia y con un Patrimonio Minero excepcional. Lejos de la Depresión de los 90 donde la comarca cayó en picado con el cierre de las minas dando pie a un desempleo sin precedente, ahora recupera esplendor con elo resurgimiento minero de este principio de este siglo XXI.

Con todo, la comarca sigue generando un tejido de jóvenes emprendedores que muy formados y cualificados apuestan por el futuro y por quedarse en su tierra desde la que ganarse la vida. No es fácil, que nadie se llame a equívoco. Pero se puede. Lo hacen Pablo Zamora con una empresa de arquitectura, Israel Ramos con su idea de negocio online y también, Gregorio Gemio que se desenvuelve en el territorio desde un punto de vista turístico donde la aventura y la experiencia se convierte en el principal reclamo de los viajeros que vienen a descubrir un territorio tan extraordinario como único en el mundo.

Sin embargo, dicen los alcaldes de la zona, es el caso del alcalde de Nerva, Domingo Domínguez, que es el pueblo más populoso de la comarca, que haría falta que la mina revierta en el territorio con la cración de las industrias de transformación, y que lleguen infraestructuras que facilite el desarrollo del tejido industrial de toda la comarca. Frente a estas opiniones, están también las oportunidades, que las hay. Desde Andalucía Emprende, se apuesta claramente por el turismo para lo que precisan un Plan Estratégico Integral de toda la comarca, también ven sitio en la comarca para una industria agroalimentaria actualizada y hacen una valoración de las PYMES (Pequeñas y Medianas Empresas) que, dicen, son vitales para el territorio porque son generadoras de empleo y de riqueza para la Cuenca Minera. Una Cuenca que se ampara bajo la marca, ya muy consolidada, "Ríotinto".

Sólo durante el año pasado, Andalucía Emprende a través de sus CADE (Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial) han contribuido a la creación de 47 empresas, lo que ha supuesto el nacimiento de 63 empleos en toda la Cuenca Minera.

