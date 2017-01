El Consell rechaza prorrogar la exposición pública de la Norma Territorial Cautelar

El Consell de Ibiza no ampliará el periodo de exposición pública de la Norma Territorial Cautelar, que había pedido el Grupo Popular. El Presidente Vicent Torres cree que ha habido tiempo suficiente para alegar y además señala que muchas de las alegaciones que se han presentados son prácticamente idénticas.

Así que los servicios técnicos han comenzado a analizarlas y adelanta que las que mejoren la norma aprobada se tendrán en cuenta.

Torres entiende que haya inquietud en torno a esta norma, pero pide que no se haga alarmismo porque recalca que "no se han quitado derechos edificatorios". Por eso pide al Partido Popular que "no se ponga nervioso soltando la infantería porque se buscará el consenso y se tendrá en cuenta a todos los partidos políticos y al conjunto de los ciudadanos en la revisión del Plan Territorial Insular", que es la siguiente fase que debe abordarse a partir de ahora.

Por su parte el portavoz del Grupo Popular del Consell de Ibiza, Mariano Juan, lamenta que se hagan "oídos sordos" a su petición de ampliar en diez días el plazo de exposición pública de la Norma Territorial. Juan dice que hay muchos ciudadanos que querían alegar y que se han quedado sin tiempo para poder hacerlo.

Juan dice que hay un total "falta de sensibilidad" por parte del equipo de gobierno en un tema que ha generado una gran preocupación por los efectos que tiene, ya que algunas medidas que contempla la norma son de aplicación inmediata.

Juan señala que es inexplicable que el presidente del Consell diga que no se quitan derechos edificatorios, cuando en la norma se desclasifican terrenos en los que podía construirse o se quitan posibilidades de segregaciones con derechos edificatorios.

El PP dice que lo que se pone de manifiesto es que el equipo de gobierno se llena la boca con la palabra 'consenso' pero impone una serie de medidas que tienen graves consecuencias para muchos ciudadanos.

