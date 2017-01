"Llegamos al derbi en un gran momento"

Vicente Vargas quiso restarle trascendencia al derbi del próximo domingo en Chapín. Para el entrenador azulino, “es un partido más, quizás los aficionados lo vivan de otra manera a los futbolistas, pero no deja de ser un encuentro más de liga”. En sintonía con Sánchez Franzón, que el jueves no escatimó en elogios hacia su rival, no dudó en destacar su calidad, quizás sea de los tres o cuatro mejores equipos de la categoría. El nivel de Juan Antonio como entrenador es tremendo, no lo vamos a descubrir ahora. Ojalá todos los técnicos de la categoría hubiéramos llegado hasta donde ha llegado él”.

Pero lejos de pensar en las cualidades del Fútbol Club, a Vargas lo que más le preocupa “es el nivel de mi equipo” y coincide con su colega, “ambos estamos muy igualados, jugamos bien al fútbol y llevamos el mismo camino durante toda la temporada”.

Vicente Vargas cree que se verá un buen partido, porque “el campo se presta a ello, Jugar en Chapín es un aliciente para el futbolista y un premio. No todos tienen la oportunidad de jugar en este escenario, es muy bonito.

Isra y Juanito Benítez tienen difícil jugar el derbi, aunque se probarán antes del encuentro.

