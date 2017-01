Directo: Palencia - Breogán

O CB Breogán afronta este venres a partir das 9 da noite no pavillón Marta Domínguez unha das saídas máis complicadas que lle restan na fase regular da Liga LEB Oro. Os celestes mídense ao Palencia, terceiro clasificado, cunha victoria máis que os de Lugo, pero tamén cun partido máis.

O cadro de Natxo Lezkano, adestrador que preparou aos palentinos durante 8 anos, chega ao partido con dúbidas sobre o estado de Salva Arco e Geramipoor, que sufriron un proceso gripal durante a semana. Ademáis, Fakuade e Franch arrastran molestias por golpes nos nocellos.

O Palencia, pola súa banda, vén de encadear tres victorias e non poderá contar con Josep Pérez. Son dúbidas tamén no equipo de Sergio García o ala-pivote Urko Otegui e o escolta Mar Blanch. No cadro palentino militan os exbreoganistas Mamadou Samb e Dani Rodríguez.

De gañar, o Breogán daría un paso de xigante na súa pelexa polos postos sobranceiros da categoría, posto que lle gañaría o basket-average a un rival directo.

Comentarios