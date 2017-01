"Yo quiero vivir y ser libre"

Benito Pérez Galdós escribió Tristana en 1892, y ahora, ciento veinticinco años después, se ha estrenado, actualizada y siempre a la orden del día, en el Teatro Fernán Gómez. Dirige la función Alberto Castrillo Ferrer, sobre una versión de Eduardo Galán, y componen el reparto Olivia Molina, María Pujalte, Pere Ponce y Alejandro Arestegui.

Va pasando el tiempo y seguimos hablando de cómo la sociedad delimita a la mujer, su igualdad en un mundo de hombres. Escribía Pérez Galdós y Tristana decía "Ya sé que es difícil eso de ser libre… y honrada. ¿Y de qué vive una mujer no poseyendo rentas? Si nos hiciéramos médicas, abogadas, siquiera boticarias o escribanas, ya que no ministras y senadoras, vamos, podríamos… Yo quiero vivir, ver mundo y enterarme de qué y para qué nos han traído a esta tierra en que estamos. Yo quiero ser vivir y ser libre (…) Quiero ser algo en el mundo, cultivar un arte, vivir de mí misma… Quiero tener una profesión"

Tristana nos muestra el deseo de independencia económica y física de una mujer, la necesidad de hallar un trabajo que permita a Tristana sobrevivir fuera del matrimonio y valerse por sí misma. Ideas que, sentidas o no, en un principio intenta transmitirle don Lope, aunque a lo largo de la novela solo desea dominarla y controlarla. Ideas que no son aceptadas por el joven pintor Horacio, quien no puede comprender que Tristana le proponga vivir separados, quererse mucho pero no compartir la misma casa. Ideas, desde luego, muy avanzadas para su tiempo y que el pintor no es capaz de asimilar.

Reparto de 'Tristana' / Pedro Gato

El personaje de Tristana, a la que da vida Olivia Molina, se convierte en una de las protagonistas femeninas de la literatura de finales del siglo XIX en su lucha por la independencia de la mujer, como también lo fueron Ana Karenina, Nora de Casa de muñecas, La señorita Julia, o Madame Bovarie. Y a su vez Saturna, el personaje de María Pujalte, aporta el sentido común, la figura que hace poner los pies en el suelo a la sociedad. Dos personajes profundos y discretos que hacen, sin alardes, que avance la causa femenina.

El estreno absoluto es este montaje se ha celebrado en el Teatro Fernán Gómez, donde estará hasta el 26 de febrero, después comenzará a girar por otras ciudades.

