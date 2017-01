¿Estás de acuerdo con mejorar el espacio peatonal de Gran Vía?

- ¿Estás de acuerdo con mejorar el espacio peatonal de la Gran Vía mediante la ampliación de sus aceras?

- ¿Consideras que sería necesario incrementar el número de pasos peatonales de la Gran Vía para mejorar la comunicación peatonal?

- ¿Consideras necesario mejorar las condiciones de las plazas traseras vinculadas a Gran Vía para que puedan ser utilizadas como espacio de descanso y/o de estancia?

- ¿Estás de acuerdo en que el transporte público colectivo debe mantener su prioridad en la circulación rodada en la Gran Vía?

Estas son las cuatro preguntas sobre aspectos muy concretos. El Ayuntamiento de Madrid convocará a los madrileños a una consulta ciudadana en febrero sobre los "detalles" del cambio en movilidad que sufrirá la Gran Vía, aunque no preguntará sobre su cierre al tráfico debido a que el equipo de Manuela Carmena ya ha decidido restringir la circulación a los no residentes.

El delegado de Participación Ciudadana y Gobierno Abierto, Pablo Soto, ha anunciado este viernes que la consulta se hará entre el 13 y el 19 de febrero, coincidiendo con la votación ya convocada sobre dos propuestas vecinales que han obtenido el apoyo de más del 1 % de los madrileños en la web de participación ciudadana y de la votación final sobre el diseño de la futura Plaza de España.

"Vamos a preguntar detalles concretos sobre cómo transformar la Gran Vía para que sea la propia ciudadanía la que decida y tengamos la Gran Vía que todos los madrileños quieren", ha comentado Pablo Soto.

En concreto, el Ayuntamiento de Madrid preguntará cuatro aspectos: cómo serán las aceras, los pasos de peatones, qué hacer con las plazas aledañas a la arteria principal y cómo debe circular el transporte público.

Al finalizar la comisión municipal, el edil ha mostrado la papeleta a los periodistas, que incluye una pregunta sobre si se deben ampliar las aceras, con lo que, según ha dicho Pablo Soto, queda supeditado a esta votación popular el proyecto presentado por el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, para que la calzada y las aceras queden al mismo nivel con una "plataforma única", unas obras ya presupuestadas y que debían finalizar este año. "Todos los detalles dependen de la decisión que tome la ciudadanía", ha precisado Soto.

El concejal responsable de Participación Ciudadana ha concretado que el "único coste" añadido que tendrá la consulta es el de la impresión de las papeletas porque se ha aprovechado la consulta ya en marcha, aunque eso implicará -ha admitido el delegado- que por falta de tiempo no se pueda votar por correo, lo que dificulta la participación.

El lunes 20 de febrero se organizará un "gran escrutinio público" y posiblemente el día 21 ya habrá respuesta sobre el modelo de Gran Vía que quieren los madrileños. Todos los mayores de 16 años -el censo es de 2,7 millones de personas- podrán responder con un 'sí' o 'no' en las urnas instaladas de forma presencial en centros municipales y a través de internet, en la web municipal de participación ciudadana.

Actuaciones en Gran Vía

El Ayuntamiento de Madrid considera que la Gran Vía es “una calle fundamental de la ciudad con una actividad peatonal, vecinal, comercial y turística muy importante que se pretende potenciar”. Se quiere además, por un lado, “favorecer la movilidad ciclista y el transporte público como ejemplos de movilidad sostenible y necesaria, y por otro, reducir el tráfico rodado de paso con el fin de atravesar la ciudad, derivando este tráfico a las vías ya existentes y destinadas a tal efecto (Calle 30, principalmente)”.

La gran APR de Centro

La decisión de limitar el tráfico en la Gran Vía no se consultará a los madrileños de más de 16 años porque ya la ha tomado el equipo de Gobierno municipal: esa arteria formará parte de la gran área de prioridad residencial (APR) que impedirá el acceso a buena parte del centro de Madrid a quienes no residan en sus calles. No obstante, el Ayuntamiento estudia que el acceso a la Gran Vía sea más flexible que en el resto de calles de la zona.

El Ayuntamiento de Madrid aspira a poner en marcha en 2018 una nueva área de prioridad residencial (APR) que conllevará restricciones de tráfico en buena parte del distrito Centro, para lo que dice estar dialogando con empresarios, vecinos y el resto de agentes implicados, y en la que estará incluida esta arteria.

