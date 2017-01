El Palma Futsal visita la pista más difícil

Las visitas a Navarra siempre resultan complicadas y no son de los destinos más favorables para el Palma Futsal y, concretamente, las visitas a Tudela, menos todavía. El conjunto balear tendrá que mostrar su mejor versión este sábado, a las 18:30 horas, en su visita a la pista del Aspil Vidal Ribera Navarra en la que no ha conseguido ganar en las últimas temporadas. Será un examen de nivel para testar la evolución del proyecto balear y medir su estado de forma tras la victoria de la semana pasada ante Pescados Rubén Burela.

Tras superar un bache de resultados, el conjunto que dirige Juanito ha ido alternando victorias y derrotas en las últimas semanas y busca la regularidad con la que comenzó la temporada para afianzarse en la cuarta posición que ocupa para asegurar el factor pista en el futuro playoff, segundo gran objetivo de los baleares tras clasificarse para la Copa de España. No será fácil porque apenas hay cinco puntos de distancia entre el Palma, cuarto clasificado, y el octavo en la tabla. Los de Juanito aventajan en dos puntos al Jaén Paraíso Interior por lo que una derrota puede poner en peligro la posición que ocupan ahora mismo. El margen de error es escaso y las dificultades son máximas. La pista de Tudela es un pabellón pequeño, que se indigesta a los equipos rivales y que se convierte en una olla a presión para cualquier rival, por grande que sea. Los tres grandes han sufrido habitualmente en sus visitas a Tudela como ha sufrido el Palma Futsal, que intentará romper la estadística y conseguir una victoria de calidad antes de que la competición pare durante una semana debido a los partidos internacionales.

El técnico del conjunto balear cuenta con toda la plantilla disponible tras el estreno de Éder la semana pasada y llega con el equipo recuperando las sensaciones de meses atrás sobre la pista. Enfrente, un Aspil Vidal Ribera Navarra que ha perdido jugadores importantes esta temporada pero que mantiene un bloque competitivo y que aumenta sus prestaciones arropado por su público. El Aspil Vidal Ribera Navarra es noveno en la clasificación y lucha por estar entre los ocho mejores al final de la temporada tras quedarse fuera de la Copa de España. Los navarros vienen de perder sus dos últimos partidos ante el Levante UD y ElPozo Murcia FS. Juanito manifiesta sobre el partido que “sabemos que en Tudela no tendremos un partido fácil porque hay mucha rivalidad y por la propia competición en sí pero eso nos activa y nos tiene que hacer estar atentos, demostrarnos que somos capaces de ganar en pistas complicadas. No hemos ganado allí en las últimas temporadas” y añade que “será un partido difícil porque es un equipo que sube su potencial en casa porque su público les arropa mucho y es una pista muy pequeña, con el público encima y eso hace que suban sus prestaciones. Nos enfrentamos a un equipo con muchos jugadores de varias temporadas y con el mismo entrenador por lo que tienen automatizado el sistema de juego”.

También se ha pronunciado Nico Sarmiento que reconoce que “va a ser un partido muy difícil. Más allá de lo extradeportivo es una pista de las más incómodas y todos los equipos sufren, no hay ninguno que consiga una victoria holgada. Será una batalla y tenemos que intentar no caer en los puntos en los que se hacen fuertes. No hay que regalar nada. Será una buena prueba para el equipo”. Por su parte, Tomaz Braga, apunta que será “un partido complicado por todo lo que conlleva y en una pista difícil en la que no hemos ganado en los dos últimos años. Es hora de ganar allí” y apunta que la clave pasa por “sacar nuestro mejor juego, estar con la confianza, atacar y ser muy agresivos contra ellos. Tenemos que mantener esta corriente de ganar”.

Comentarios