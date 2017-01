A Deputación aproba unha axuda ao COB de 216.000 euros

A Xunta de Goberno da Deputación de Ourense celebrada este venres no Pazo Provincial aprobou unha axuda de 216.000 euros ao Club Ourense Baloncesto destinada a gastos de funcionamento e mantemento do club, co fin de fomentar o deporte na provincia.

Así o informou a deputada de Transparencia e Goberno Aberto da Deputación de Ourense, Montserrat Lama, que deu conta dos acordos da Xunta de Goberno correspondente ao venres 20 de xaneiro.

Nese senso, Montserrat Lama destacou o compromiso do goberno provincial co COB, ¨o cal vimos de expresar con feiros e realidades, tanto no ámbito económico, como é o caso de hoxe, como na ampliación da cesión para a utilizalición do Pazo dos Deportes Paco Paz ou os investimentos para a modernización e novo equipamento das instalacións¨, e engadiu, ´apoiar ao COB é apoiar á provincia de Ourense, aos afeccionados e aos deportistas, potenciando ao mesmo tempo a marca Ourense e ao noso territorio ¨.

Comentarios