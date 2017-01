Mejor Palencia sin Edu

Después del revuelo que se ha organizado con el caso Nadia, ya saben el de los padres que utilizaban la enfermedad rara de su hija para lucrarse, conviene tener identificado a quien solicita nuestra ayuda con la coartada de los más necesitados. Salvando las distancias, existe en Palencia un individuo que, ni corto ni perezoso, sintiéndose una especie de mesías, decidió crear una organización benéfica a la que puso su propio nombre: “Palencia con Edu”. ¡Viva la egolatría!

Este tipo comenzaba su andadura en Palencia, tras un turbio pasado que se puede rastrear en la red, mirándose al ombligo. No acaba aquí la cosa. En su perfil de Facebook se atreve a afirmar, y les leo textualmente, que “ante la propuesta que lanza Cruz Roja para ceder pisos para refugiados, nuestra opinión es NO. Somos de la opinión de ayudar, pero primero a los españoles”… y a partir de ahí escribe otra serie de sandeces que demuestran la catadura moral de este espécimen. O sea que exhibe un tufillo xenófobo que, por cierto, está muy extendido entre algunos internautas que comparten su opinión con respecto a que hay que pedir el DNI a los más necesitados. Ya lo dije en otra ocasión, la pobreza no tiene patria.

Pero hay otro aspecto que no soporto del Edu de marras. Recientemente daba un billete de cinco euros a un indigente en la calle Mayor y con ese ego que tiene, que no le cabe en el cuerpo, se hace una foto y la comparte en las redes para que todos veamos que es el MESÍAS de Palencia con mayúsculas. Enseguida salen algunos seguidores que le alaban y que hacen que ese orgullo todavía crezca más. Les confieso que a mí todo esto me parece simplemente vomitivo. Me repugna el famoso Edu.

Y aquí también debo entonar el mea culpa. Cuando este tipo, que formó parte de un partido de tinte fascista, que ha sido objeto de denuncias y de alguna condena, y del que llegó a publicarse su esquela no se sabe bien con qué fin, apareció en Palencia los medios le dimos cuartelillo y difundimos sus presuntas bondades.

Seamos sinceros: a veces, con esta sociedad que imprime un ritmo frenético, los medios de comunicación somos poco rigurosos y damos voz a cualquiera. Miren lo que pasó con el padre de Nadia. Den su dinero a quien consideren, por supuesto. Pero un consejo: hagan prevalecer a organizaciones serias y afianzadas de demostrada trayectoria. Yo, y es mi opinión, al Edu éste no le daba ni un céntimo. Sólo es un consejo, nada más.

Comentarios