Me dan igual todos los partidos políticos

Últimamente me da igual todo. O me importa un pepino.

Me importa un bledo si el Señor Fernández Carriedo se presenta una vez más a ser Presidente del Partido Popular en Palencia. No me preocupa nada que el Alcalde y la Presidenta de la Diputación no consensuen sus agendas.

Me da igual si la Señora Miriam Andrés será elegida otra vez secretaria General del PSOE. O si va de la mano de la de Susana Díaz a la entrada del comité Federal.

Descubro que en Izquierda Unida están también en proceso de elegir coordinador o como lo llamen. Uno tiene que hacer un doctorado con tanta sigla organizativa, y me da completamente igual. Los jóvenes utilizarían otra expresión que ustedes saben, y que en ocasiones es sugerente. Me la…

Me importa un pepino quien será el Nuevo secretario General de Podemos o si los de Ciudadanos dejan de ser naranjas.

Me importa un bledo todo. Esta semana hay datos que me hacen enfadarme con todos nuestros políticos. Están enfrascados en sus disputas organizas y no dan respuesta a los problemas de la gente.

Las desigualdades crecen en España, que es el segundo país de la UE, tras Chipre, donde más se agranda la brecha y donde la fortuna de tan sólo tres personas ha crecido hasta equivaler la riqueza sumada de 14,2 millones de españoles, el 30% de la población más pobre del país, según Oxfam Intermón.

El informe indica que el 30% de la población española más pobre redujo en 2016 su riqueza en una tercera parte (-33,4%), mientras que la de las tres personas más ricas -Amancio Ortega, su hija Sandra y Juan Roig- aumentó un 3%.

España sigue siendo el segundo país de la Unión Europea donde más ha crecido la desigualdad desde que estalló la crisis", y ha resaltado que "el 10% de los españoles más ricos concentraron más riqueza, un 56,2%, que el resto de la población".

Este dato de esta ONG me ha enfurecido. A esto podemos unir la subida de la luz, de los carburantes, los pobres refugiados muriéndose de frío, la llegada de Trump, las mentiras sobre las colas en los Centros de Salud durante las Navidades, los baches de muchas de nuestras calles…

Me molestan y no soporto que mientras las desigualdades entre los españoles cada vez son mayores, nuestros dirigentes están preocupados por sus sillones, disputas y refriegas.

Ni los antiguos, ni los nuevos se interesan por nosotros. Por eso, a mí me importa un bledo todos sus procesos electorales. El día que los medios de comunicación no dediquen un minuto a sus peleas de patio de colegio, ese gran día se centrarán en lo verdaderamente importante, la gente.

Comentarios