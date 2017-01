Victoria de peso y de prestigio de Palencia ante Breogán

PALENCIA

Dani Rodriguez 22; Romá Bas 11; Joan Tomás 5; Lamont Barnes 9; Mamadou Samb 19 (cinco inicial) Marc Blanch 13; Maldunas 10; Jhornan Zamora 8; Y Valge

LUGO

Franch 13; Huertas 5; Salva Arco 9; Gilling 16: Stainbrook 17 (cinco inicial) Fakuade 5; Geramipoor 2; Sergi Quintela 12; Lobito Fernández 10.

Parciales: (20-19) (51-43) (66-72) (97-89)

Arbitros: Jose Antonio Pagan y Enrique López Herrada

Pese a un mal tercer cuarto Palencia ganó y supera además en basket average a un rival directo. Breogán tiró por tierra una ventaja de ocho puntos a poco más de diez minutos para el final (64-72) y perdió por el pésimo arranque de último cuarto en Palencia.En el primer cuarto los locales salieron muy fuerte y del 10-7 a los cinco minutos se pasó al 16-9 (máxima ventaja palentina) gracias a dos triples del ex lucense Samb. Pero ahí los de Lezkano reaccionar y gracias a un parcial de 2-10 estuvieron a punto de irse en ventaja al primer descanso. No fue asi por los dos últimos tiros libres de Jhornan Zamora. Lo mejor de los lucenses llegó bajo los aros donde Gilling y Stainbrook hicieron mucho daño aprovechando los problemas fisicos del pivot más duro de los locales, Urko Otegui.El segundo cuarto comenzó muy igualado y a los dos minutos el marcador reflejaba empate a 24.Palencia contaba también con la baja de su segundo base Josep Pérez y cuando Jhornan Zamora tuvo que jugar ahi lo notaron para mal. Afortunadamente para ellos recuperaron al lesionado Marc Blanch. Un triple suyo puso el marcador 30-28 a seis minutos del descanso. Palencia destacó en esta faceta hoy. Al descanso por ejemplo habian convertido ocho triples de catorce intentos.Breogán no estaba acertado fuera pero sus pivots y el rebote ofensivo le mantenian muy vivo en el partido. Si en el primer cuarto Palencia llegó a tener siete de ventaja en el segundo tuvo uno más. Se pusieron 38-30 pero, como en el primer cuarto, los de Lezkano supieron sobreponerse hasta colocarse a dos (41-39), algo que obligó a Sergio Garcia a pedir tiempo muerto. El partido ya era un apasionante duelo bajo los aros entre los pivots de ambos equipos. Y ahi estuvo especialmente bien Samb, que venia de anotar 25 puntos en Lleida, que hizo hoy doce sólo en la primera parte, con siete rebotes incluidos, y que está dando un paso adelante ahora que los morados no tienen a Urko.Poco a poco Palencia volvió a estirar el marcador y un triple de Dani Rodriguez les puso nueve arriba (50-41) a falta de menos de un minuto para el intermedio. Finalmente la ventaja seria de ocho a falta de los segundos veinte minutos.Tras reanudarse el juego mejoró la defensa de los de Lezkano que se pusieron a dos puntos (53-51) gracias a un parcial 3-10 de salida en los dos primeros minutos y medio de partido. Reacción que consumaron poniéndose por delante gracias a un triple de Gilling (57-58). Palencia bajó la intensidad defensiva y de eso se aprovecharon los gallegos. Los locales perdieron fluidez en ataque complicándose con pases complicados mientras Breogán seguia a lo suyo con Lobito Fernández recordando al jugador que, en el partido de la primera vuelta, destrozó a los palentinos. Un triple del argentino puso a los de Lezkano ocho arriba (64-72) dando ventaja a los suyos antes del último cuarto. Palencia echó mucho de menos a Samb, que volvió a la cancha al inicio del último parcial. Con él los palentinos volvieron a pegarse al partido y un triple de Joan Tomás les puso por delante (74-72) completando un parcial 8-0 de salida. Lezkano pidió tiempo a falta de ocho minutos y medio para el final pero la sequía anotadora de los suyos siguió. Tanto que el ex técnico de Palencia se pasó en sus protestas y le señalaron técnica por protestar. Los primeros puntos de los suyos tardaron casi cuatro minutos en llegar. Fue por fin una bandeja de Quintela que puso el marcador 77-74. El mal arranque de los visitantes, propiciando por la gran defensa local, derivó en el 85-76 a falta de poco más de tres minutos que ponia muy cuesta abajo el partido para los palentinos. Y un triple de Romá Bas para el 90-78 casi sentenció el partido pero Breogán no se rindió y un triple de Gilling para el 91-88 le puso emoción al partido y al importante asunto del basket average. (En la primera vuelta Breogán ganó 89-87)Faltaban 23 segundos para el final y una antideportiva a Breogán motivó dos tiros libres de Dani Rodriguez, que volvería a la misma linea para poner la puntilla a los gallegos que se ponen con siete derrotas, una más que los palentinos.

