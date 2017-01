Tamborrada sin fiesta

La Tamborrada se trasladó a Anoeta en una noche para el recuerdo... pero no hubo fiesta. Porque la Real Sociedad perdió 0-1 contra el Barça y se complican sus opciones de alcanzar las semifinales de la Copa del Rey. Aunque es verdad que llega vivo a la vuelta de la eliminatoria en el Camp Nou. Es una misión casi imposible, pero el resultado es del todo incierto e invita, cuando menos, a soñar con una remontada heroíca.

Lo cierto es que la Real no hizo un buen partido, y en ningún momento pareció estar cómoda sobre el terreno de juego. A los realistas les faltó frescura para poder desarrollar su juego, y durante muchos minutos, sobre todo en la primera parte, estuvieron sometidos a la axfisitante presión del Barça, que les impidió poder generar el fútbol que les gusta a los realistas. Esto se notó en que la Real salió como siempre contra el Barça, a presionar arriba su salida de balón, y robaar en su campo para crear más peligro. Pero esa estrategia, que funcionó dursnte el arranque, no duró mucho, porque el Barça se sobrepuso y pasó a controlar el partido. Así llegó 0-1 de Neymar, de penalti claro cometido por Aritz Elustondo, que a la postre sería la jugada decisiva del partido.

Pero no la única, porque los jugadores de la Real se quejan del arbitraje de González González, que otra vez desquició a los donostiarras, y volvió a perjudicar sus intereses. Porque Neymar y Messi debieron ser expulsados al cometer acciones merecedorar de la segunda amarilla. Y porque birló a Zurutuza una ocasión clarísima de gol al pitar fuera de juego en una acción en la que estaba en posición correcta por mucho. Son acciones por la que la Real se puede quejar.

A partir de ahí, hay que reconocer que la Real no fue capaz de aprovechar la lesión de Iniesta, cambiado en el descanso, porque su ausencia se notó en el Barça, que se hizo más pequeño. Pero la Real, que tuvo toda la voluntad del mundo, no mejoró con la versión más pequeña del equipo azulgrana, hasta el punto de que no tiró sobre los tres palos de la portería de Cilessen. Tuvo acercamientos, pero no se materializaron en ocasiones claras. Y así fue muriendo el partido, entre el inagotable espíritu de la Real, que no paró de intentarlo aunque no le salía nada, y un Barça que pensaba ya más en la vuelta del Camp Nou. Una vuelta a la que los realistas llegan en desventaja, pero vivos, y viendo el desarrolo de la ida, no es una mala noticia.

