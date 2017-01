Pardo renueva y se va cedido al Betis

Rubén Pardo deja la Real para jugar cedido hasta final de temporada en el Betis. Pero antes renovará su contrato con el conjunto realista hasta 2020, es decir por dos años más porque finalizaba contrato en 2018. Eeste mismo lunes tiene previsto viajar a Sevilla para incoporarse a la disciplina del equipo de Víctor Sánchez del Amo. El jugador aceptará y firmará en las próximas horas la oferta de renovación que le planteaba la Real como condición indispensable para que saliera cedido en este mercado de invierno.

Su desconvocatoria del partido contra el Barça levantaba todo tipo de suspicacias sobre si su futuro próximo está más fuera que dentro del equipo txuri-urdin. Porque el Real Betis y el Leganés se habían interesado en las últimas horas por su situación, hasta el punto de que han solicitado a la Real su cesión hasta final de temporada. Finalmente el Betis se ha impuesto, y se ha acabado confirmando la salida de una perlas más valoradas de la cantera de Zubieta de los últimos años.



El futbolista riojano comenzó la temporada entrando en los planes de Eusebio, formando parte de su equipo titular en muchos partidos, pero después de una inoportuna lesión, no ha vuelto a contar y ha pasado a estar en el ostracismo. En el club ya han mostrado su preocupación por su situación, porque tienen puestas muchas esperanzas en su progresión, pero no termina de explotar, y eso le resta continuidad con el técnico de La Seca. Pardo no tenía intención de salir en el mercado de invierno, su idea era ganarse la confianza de Eusebio, pero después de no jugar ningún minuto después del parón de navidad, estando incluso fuera de la convocatoria, ha quedado claro que no cuenta para el entrenador realista, que incluso le ha dado más oportunidades a Granero, que ha pasado por la derecha al riojano. Esa tesitura le puede hacer replantearse su situación, viendo que hay clubes interesados en contar con él en la segunda parte de la temporada.

La Real considera que debe jugar para seguir progresando, y viendo que Eusebio no tiene pensado darle muchas oportunidades, acepta la posibilidad de que salga cedido para conseguir tener lo minutos que no va a tener en la Real. Parece que Eusebio, el técnico, también lo ve con buenos ojos. Por esa razón, la dirección deportiva ha decidido aceptar una de las propuestas que han llegado a las oficinas de Anoeta. Pardo firma por el Betis, pero no deja la Real, que quiere tenerlo cerca porque confía en sus posibilidades.

