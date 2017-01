Un total de 120 dones van avortar a Catalunya el 2015

Un total de 120 dones residents al principat van avortar a Catalunya al 2015. La xifra arriba fins a les 1.360 dones quan fem el càlcul dels últims 9 anys. Són dones que han hagut que viatjar fins a clíniques de Catalunya per interrompre el seu embaràs.

També hi ha casos de menors d'edat que han viatjat fins a Catalunya per poder interrompre el seu embaràs. En total, 19 noies al 2015, el doble que l'any anterior. Són dades del departament de salut de la Generalitat de Catalunya. Unes xifres, que la presidenta de l'Associació Stop Violencies, Vanessa Cortes, considera baixes ja que "no recull el numero de dones que han viatjat a altres llocs per poder avortar".

Pel que fa a l'edat, el major nombre de dones residents que han avortat a Catalunya es troba entre els 20 i els 29 anys. En total són 52 dones, un 43%.

