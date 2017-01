El PS critica la important pujada de preus públics a tots els comuns de DA

El Partit Socialdemòcrata denuncia l'encariment dels serveis públics als comuns governats pels Demòcrates. Els retreuen que vulguin situar-se com a garants de la protecció dels serveis socials, quan, segons els PS, tenen una visió molt mercantilista dels preus públics.

En aquest sentit, la secretària d'organització del partit, Susanna Vela, veu en la proposta de la congelació de transferències als comuns per quart any consecutiu una incongruència. D'una banda, diu Vela, el govern vol retallar el finançament als comuns per oferir certs serveis i, alhora, incrementa el seu cost per al ciutadà.

A tall d'exemple, el PS quantifica en un 56% l'increment el cost del pàrquing comunal a Andorra la Vella, amb un augment de 65 cèntims l'hora, i un increment superior del 40% dels serveis oferts per l'àrea de jovent a Encamp, que consideren desmantellats.

Per aquest motiu, reclamen al Govern que, abans de proposar un augment dels preus públics, demanin un estudi previ sobre el cost real de servei per poder-ne fer una valoració objectiva.

Comentarios