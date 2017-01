El PS vol l'informe jurídic de l'acomiadament de Font

El PS ha presentat una demanda d'informació per tenir accés a l'informe jurídic del SAAS que ha servit per acomiadar el seu director financer amb una indemnització de 70.000 euros.

La parlamentària socialdemòcrata Rosa Gili considera que el retard del Govern en actuar al SAAS ha estat determinant perque s'hagi d'indemnitzar Quirze Font amb aquesta important suma de diners.

Gili considera l'executiu responsable de la situació ja que pel que ha pogut consultar el seu grup, la indemnització s'ha hagut de pagar per un problema de prescripció.

Gili ha recordat que hi ha tres auditòries del Tribunal de Comptes que reconeixen irregularitats administratives molt greus en la gestió del SAAS, algunes d'elles fins i tot amb derivacions penals. I per aquesta raó no entén que el Govern no hagi actuat abans, deixant enquistar el problema i no permetent un acomiadament fulminant del director financer de l'organisme sanitari que ara ha hagut de ser indemnitzat.

