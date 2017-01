Es multiplica per 5 el nombre de casos d'abusos a infants

Al 2016 es van detectar 10 casos d'abusos sexual a menors, una xifra que s'ha multiplicat per 5 en els últims 2 anys.

El major increment es va produir al 2015, quan es van detectar 7 casos. Segons la secretaria d'Estat d'Afers Socials i Ocupació, Esther Fenoll, aquest fet ve produït per l'inici de les primeres accions visibles que es van fer al 2015 i que tenien com objectiu la detecció i actuació dels abusos sexuals a menors.

Segons ha recordat Fenoll, aquest és un tema que "ha estat sempre silenciat per la seva gravetat i per les connotacions que porta associades". Per això, ha afirmat "la necessitat de parlar del tema i d'informar-ne de manera que serà mes fàcil detectar-los i actuar".

Per fer-ho hi ha dos punts centrals: l'acció dels professionals i la dels propis nens.

Des de l'àrea d'afers socials s'estan duent a terme una sèrie d'iniciatives de forma conjunta amb educació per prevenir i detectar qualsevol cas. Igualment s'està treballant en la modificació de la llei de la protecció al menor, que ´té 20 anys.

