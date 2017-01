Sampaoli: "Hablar de otros equipos sería una falta de respeto"

El técnico del Sevilla, Jorge Sampaoli, evitó hablar sobre el posible interés de otros equipos por contratarle. Con respuestas lógicas y meditadas, el entrenador repasó todas las circunstancias que rodean a su equipo, a su persona y la afición del Sevilla.

Interés del Barça: “Sería una falta de respeto al Sevilla hablar de otro equipo. Estoy feliz aquí y sólo pienso en el partido del domingo. Tengo contrato por dos años y sólo pienso en este club. Sabiendo también que este regadero de noticias no tiene continuidad, igual mañana llega la crítica y se va modificando a través del tiempo”.

Insultos en el Sánchez Pizjuán: "Se particulariza con la gente que está detrás del arco. Me parece que muy exagerado puntualizar sobre los Biris. Desde que yo estoy aquí siento su aliento constante. No veo gran diferencia con otros estadios. Rotular a esa gente me parece injusto".

La Liga: "Es muy difícil que Barcelona y Real Madrid pierdan partidos seguidos. Va a tener que ver con la regularidad que tengamos para alcanzar la primera plaza, pero la historia nos dice que es muy complicado. Necesitamos 80-85 puntos para seguir en esta posición y es extremadamente difícil".

Lesión de Vitolo: “Vitolo es una ausencia importantísima. Creo que Jovetic puede reemplazarlo porque juega en todo el frente de ataque”.

Osasuna: “La idea inicial es tratar de buscar un resultado que apuntale lo hecho hasta el momento. Históricamente siempre el Sevilla tuvo complicaciones en Pamplona. Sacamos un punto de seis con los últimos clasificados”

